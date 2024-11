Letizia di Spagna, l’abito attillato e con spacco che solo lei può portare così

Letizia di Spagna si presenta all'appuntamento con l'abito in maglia attillatissimo di Indi&Cold e dal colore eccezionale che in poche si possono permettere

Letizia di Spagna non fai mai nulla per caso, specialmente quando si tratta di look. E così anche la scelta di indossare un abito in maglia aderente, con spacco, color masala del brand Indi & Cold ha un significato ben preciso, abbinando a degli orecchini che costano meno di 70 euro.

Dopo aver incantato il mondo nel nuovo ritratto dove indossa un abito vintage da collezione di Balenciaga, Letizia di Spagna volta decisamente pagina in fatto di stile. D’altro canto, è il tipo di appuntamento che glielo impone. La Reina è andata con suo marito Felipe in visita a Siviglia, presso la Real Fabbrica di Artiglieria, per presenziare alla cerimonia di premiazione delle Medaglie d’Oro al Merito delle Belle Arti 2023 con la quale il Ministero della Cultura ha distinto 37 personalità e istituzioni culturali.

Letizia di Spagna con l’abito in maglia da 119 euro

Un impegno istituzionale dunque dove si è presentata con un lungo abito in maglia, aderente che la Reina Letizia ha reso ancora più fasciante indossando una cintura alta, a segnare il punto vita da vespa. In questo modo però ha esaltato anche il décolleté perfetto. Il vestito, lungo fino alla caviglie, presenta uno spacco laterale che agevola i movimenti e lo rende più sensuale.

Il modello è realizzato dal brand Indi & Cold, particolarmente apprezzato sia da Letizia che dalle sue due figlie, Leonor e Sofia. L’abito ha un prezzo piuttosto accessibile, infatti è venduto a 119 euro. Certo, non è facile indossarlo come fa la Regina. Non solo perché è particolarmente aderente e segna ogni minima curva della silhouette, ma anche il suo colore è molto particolare.

Letizia di Spagna, il colore masala che non è per tutte

Sembrerebbe rosa antico, ma tecnicamente la tonalità si chiama masala. Il termine ricorda l’India e la sua cucina speziata, infatti il termine “masala” indica generalmente le spezie. In effetti, questa particolare tonalità è composta da quattro colori che sono il marrone, l’arancio, il giallo e il magenta. Il risultato sembra appunto una sorta di rosa.

Letizia abbina il suo abito ad accessori neri. Oltre alla cintura alta con fibbia di Hugo Boss, indossa un paio di décolleté nere dal tacco midi, per i suoi problemi ai piedi e hand bag di Carolina Herrera, il modello Victoria Insignia Satchel.

Letizia di Spagna, gli orecchini low cost

Per quanto riguarda i gioielli, Donna Letizia ha optato per orecchini pendenti sottili, con 5 piccoli soli, creati da Sure. Sono placcati con 3 micron di oro 18 carati e costano 69,90 euro.

Sia il brand dell’abito che quello degli orecchini sono valenciani, un omaggio che la Regina ha fatto ai luoghi colpiti da Dana.

Letizia ha infine scelto un make up leggero con ombretto rosa e lucidalabbra neutro, mentre i capelli sono portati lisci con qualche ciuffo bianco.