Letizia di Spagna seducente in viola. Ma la gonna di Leonor è un errore fatale

Letizia di Spagna, in compagnia di entrambe le figlie Leonor e Sofia e di suo marito Felipe, ha presenziato al concerto che precede la consegna dei Premi Principessa delle Asturie indossando un abito ametista aderente, firmato Roland Mouret, affittato, che le stava divinamente. Ma non sono mancati scivoloni di stile.

Letizia di Spagna ancora una volta si conferma la più elegante del reame. I Premi Principessa delle Asturie, che si tengono ogni anno a Oviedo, sono uno degli appuntamenti più glamour della Casa Reale. Da quando ha sposato Felipe, la Reina sfoggia look fantastici in questa occasione, anche se da quando suo figlia maggiore, Leonor, futura Regina e attuale Principessa delle Asturie, ha compiuto 18 anni, cerca di lasciarle la scena, presentandosi con mise meno sofisticate. Ma non sempre la strategia ottiene l’effetto desiderato. Ed è quello che è accaduto in questa edizione.

Leonor infatti si è distinta durante la serata, ma in senso negativo. Si parla di lei solo per un incredibile scivolone di stile. Eppure solo qualche ora prima aveva incantato il mondo col tailleur celeste. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, l’abito di Roland Mouret preso in affitto

Donna Letizia si è presentata alle 19.30 al concerto, in compagnia della famiglia. La Reina ha scelto un abito fasciante dai toni viola-blu, ametista, uno dei colori di tendenza del 2025. L’outfit è firmato dal britannico Roland Mouret che ha vestito anche Kate Middleton e Meghan Markle.

Si tratta di un vestito aderente, con scollo asimmetrico che svela una clavicola, arricciatura sul corpetto, gonna fasciante che si allarga leggermente sul fondo e maniche lunghe con spalline accentuate. Il modello è perfetto su Letizia, poiché ne esalta la silhouette. Secondo fonti di Palazzo, la Reina avrebbe scelto di prenderlo in affitto, anziché acquistarlo, per evitare sprechi e tenere nel guardaroba un abito che probabilmente non indosserà più.

Completano il look clutch e slingbacks dal tacco basso dorati di Magrit, il suo marchio di pelletteria preferito. Mentre per quanto riguarda i gioielli, Letizia ha indossato degli orecchini a cerchio con acquamarina pendente. Originariamente si pensava che fossero un dono di Bulgari per la nascita di Leonor, ma qualche anno fa l’informazione fu smentita. I gioielli sono stati realizzati appositamente per Letizia da Aldao.

Leonor di Spagna, la gonna in tulle sbagliatissima

Leonor, in questa serata di gala, ha sbagliato il look non perché sia in sé brutto ma perché semplicemente non le dona. La Principessa ha optato per un top nero, di Hugo Boss, con maniche lunghe semi-trasparenti e per una bellissima gonna in tulle bianca con fiori stilizzati neri, in stile Degas, firmata Philosophy di Lorenzo Serafini.

La gonna a palloncino, a vita alta, lunga fino ai polpacci non le sta affatto bene. Anziché slanciarla, rende tozza la figura, tanto che Leonor sembra più bassa di quello che è in realtà. Il maxi volume su di lei non si adatta. E poco riescono a fare le slingback nere di Carolina Herrera, dal tacco midi.

Sofia di Spagna, abito nero di Zara

Molto più azzeccata la scelta dell’Infanta Sofia, la secondogenita di Letizia e Felipe, che ha optato per un abito nero, sbracciato e con corpetto arricciato, di Zara, che ha abbinato a delle ballerine in pizzo con cinturino, di Carolina Herrera.