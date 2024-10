Leonor brilla con un anello misterioso (che fa già discutere)

Con un look impeccabile in azzurro e accessori che omaggiano la Regina Letizia, Leonor ha brillato alla cerimonia di Oviedo

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management.

Principessa Leonor

La giovane Principessa Leonor, erede al trono di Spagna, ha nuovamente catturato l’attenzione di tutti con la sua impeccabile eleganza e, soprattutto, grazie a un anello misterioso che ha scatenato diverse speculazioni. Durante la cerimonia a Oviedo, dove ha ricevuto il titolo di Alcaldesa Honoraria, Leonor ha sfoggiato un look sofisticato con dettagli che hanno omaggiato apertamente sua madre, la Regina Letizia.

L’omaggio alla Regina Letizia e il mistero dell’anello

Per l’occasione solenne a Oviedo, Leonor ha scelto un completo sartoriale in un delicato azzurro cielo, che ha immediatamente ricordato i look formali della madre, la Regina Letizia.

La principessa, sempre più a suo agio nei ruoli istituzionali, ha mostrato una grande maturità nello scegliere un outfit che unisce classe e modernità, con un chiaro richiamo alla figura materna. Il blazer leggermente sagomato, con ampie solapas e un grande bottone al centro, è stato abbinato a un pantalone con taglio maschile, creando un look elegante e contemporaneo.

Ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato un piccolo dettaglio: l’anello che Leonor indossava sull’indice. Un gioiello dal design semplice e ondulato, già visto in passato, ma di cui non si conosce l’origine.

Non è alta gioielleria, né sembra un pezzo proveniente da un brand noto, ma appare chiaro che abbia per Leonor un significato affettivo speciale. Indossato sullo stesso dito in cui la Regina Letizia porta il suo anello di Coreterno, questo dettaglio ha scatenato curiosità e supposizioni, alimentando voci su un possibile legame simbolico tra madre e figlia.

L’eleganza discreta di Leonor e i dettagli del look

Leonor non ha mai deluso con i suoi outfit pubblici, ma questa volta ha davvero stupito per la scelta di accessori così ricchi di significato. Oltre all’anello, la principessa ha scelto di indossare gli orecchini Doble Daga di Gold & Roses, un pezzo iconico del guardaroba della Regina Letizia.

Realizzati in oro bianco e impreziositi da diamanti, questi orecchini, che la regina ha sfoggiato a settembre, sono valutati circa 2900 euro. L’abbinamento di questi accessori con il completo sartoriale azzurro cielo e il top nero laccato ha creato un look armonioso, sobrio ma d’impatto, perfetto per una figura istituzionale come la sua.

Anche per quanto riguarda le scarpe, Leonor ha scelto con cura, optando per un paio di décolleté con tacco moderato e scollo a cuore della marca spagnola PINKCHIC guagua. Questi tacchi, già indossati dalla Regina Letizia, rappresentano un’ulteriore connessione tra madre e figlia, dimostrando come Leonor sappia sempre bilanciare rispetto per la tradizione con uno stile personale.

Il debutto dell’abito azzurro cielo e la somiglianza con il passato

Il completo azzurro cielo, che molti hanno inizialmente confuso con quello indossato dalla figlia di Re Felipe durante la sua Jura de la Constitución, è stato un vero e proprio simbolo di freschezza e giovinezza.

La principessa ha scelto un abito che la fa brillare senza esagerare, evidenziando il suo stile sobrio e ricercato. La scelta dell’azzurro chiaro, abbinato a dettagli neri, ha messo in risalto la sua carnagione chiara e i suoi lunghi capelli biondi, sempre acconciati in modo semplice ma impeccabile.

I fan della moda reale non hanno potuto fare a meno di notare come, anche in questa occasione, Leonor abbia mostrato una spiccata affinità per i look materni, portando avanti un legame simbolico non solo attraverso gli accessori, ma anche nelle scelte stilistiche. Il suo stile, però, evolve sempre più verso una direzione personale e moderna, mantenendo un equilibrio perfetto tra tradizione e tendenze attuali.