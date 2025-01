Leonor di Spagna, esercitazioni in mare e seduce in divisa i compagni

Leonor, la figlia maggiore di Letizia di Spagna, è pronta a salpare per sei mesi di esercitazioni in mare. E intanto in divisa è irresistibile

Fonte: IPA Leonor di Spagna

Letizia di Spagna ha salutato sua figlia maggiore Leonor che si è imbarcata sulla nave scuola Juan Sebastián de Elcano dove completerà il suo addestramento militare per i prossimi sei mesi. Fin da subito la Principessa delle Asturie si è distinta durante le esercitazioni in mare e ha sfoggiato tutto il suo fascino in divisa.

Leonor lascia Letizia di Spagna per completare l’addestramento militare

Letizia di Spagna è ormai abituata all’assenza della figlia. Infatti, Leonor, futura Regina, è stata due anni in college in Galles e poi ha iniziato il suo addestramento militare che l’ha portata prima all’accademia di Saragozza e poi in mare.

Infatti, Leonor si è imbarcata giovedì sulla Juan Sebastián de Elcano ormeggiata nel porto di Cadice. La Principessa salperà coi suoi compagni sabato 11 gennaio e resterà in mare per sei mesi, fino a luglio, facendo tappa in diversi porti.

Prima di partire gli ufficiali e i sottoufficiali avranno un paio di giorni per famigliarizzare con la vita in nave e partecipano a diversi impegni, tra cui un ricevimento presso il Municipio di Cadice e la visita alla Scuola Sottufficiali della Marina di San Fernando.

Sabato, alle ore 9, i guardiamarina parteciperanno alle attività di congedo che includono la visita alla chiesa di Santo Domingo, dove si trova l’immagine della Madonna del Rosario, conosciuta anche come La Galeona. L’effige della Madonna verrà collocata a bordo della nave per proteggere la navigazione e tornerà al suo posto il prossimo luglio. Questa è una tradizione iniziata nel 1986.

Per tutti il tempo in cui Leonor sarà sulla nave, sarà un semplice guardiamarina, al pari di tutti i suoi compagni. Ma ogni volta che toccherà terra, ricoprirà il ruolo di Principessa delle Asturie e dovrà essere chiamata Sua Altezza Reale.

In mare però non ci saranno distinzione di ranghi e Leonor sarà trattata al pari di tutti gli altri aspiranti guardiamarina, in tutto 8 ragazze e 67 ragazzi. La formazione militare della Principessa è fondamentale, perché quando diventerà Regina sarà a capo dei tre eserciti.

Leonor di Spagna, esercitazioni in nave

Anche se la nave salperà solo sabato, Leonor e i suoi compagni sono stati subito impegnati in esercitazioni per abituarsi alla vita in mare.

Fonte: IPA

La Principessa è quindi salita su uno degli alberi della nave scuola, attraverso una scala in corda, e una volta raggiunto il punto più alto è scesa dall’altra parte, toccando i 48,75 metri. Naturalmente, il tutto è avvenuto nella massima sicurezza, perché Leonor e gli altri ragazzi erano imbragati.

Leonor di Spagna, il fascino della divisa

Anche se la figlia di Letizia di Spagna è considerata un guardiamarina al pari degli altri, riesce comunque a distinguersi per il fascino che ha preso da sua mamma.

La divisa, più forse di ogni altro look, esalta la sua bellezza e le dona particolarmente. I suoi compagni se ne sono accorti e sembrano ammaliati da lei che resta comunque al centro dell’attenzione, almeno fino a che resta sulla terraferma.