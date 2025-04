Kate Middleton, la famiglia cresce: il video del nuovo cucciolo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno allargato la loro famiglia, adottando un nuovo cucciolo ma non lo hanno comunicato ufficialmente. Semplicemente nel video condiviso su Instagram in occasione della Festa della Mamma, hanno inquadrato un secondo cagnolino e questo è bastato per far pensare a tutti che i Principi del Galles avessero adottato un altro amico a quattro zampe.

Kate Middleton, il video che celebra la natura

Dopo la violenta polemica sulla foto ritoccata dello scorso anno, Kate Middleton ha rinunciato a pubblicare una cartolina di famiglia, come da tradizione, per la Festa della Mamma. Ha preferito sostituirla con un video che è un inno alla natura come culla della vita e della nascita.

Nel video Kate non mostra mai il volto, ma si vedono solo le sue mani che accarezzano la corteccia di un albero. Invece lascia spazio a diversi paesaggi naturali della Gran Bretagna, come boschi, campi, spiagge e l’oceano.

Il messaggio che accompagna la clip recita: “Nell’ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario. In questa festa della mamma, celebriamo Madre Natura e riconosciamo come il nostro legame con il mondo naturale possa aiutare non solo a nutrire il nostro io interiore, ma anche a ricordarci il ruolo che svolgiamo nel ricco mosaico della vita. C”. Il messaggio è firmato con la C che sta per Catherine e significa che queste parole sono sue personali.

Kate Middleton e il nuovo cucciolo

Nel video è presente anche William, anche se si vede solo di spalle. Il Principe cammina nell’erba ed è accompagnato nella sua passeggiata dal cane di famiglia, Orla, dal pelo nero. Accanto a lui c’è un cocker spaniel marroncino. Entrambi i cagnolini seguono festanti Will e sembrano avere grande confidenza l’uno con l’altro.

Quindi, in molti hanno pensato che Will e Kate abbiano adottato un altro cucciolo. I Principi del Galles amano molto i cani e da quando sono insieme ne hanno sempre avuto uno in casa.

D’altro canto, è strano che non abbiano annunciato, come fanno di solito, l’arrivo del cocker e si siano limitati a mostrarlo velocemente in video, senza davvero nemmeno un accenno della sua presenza in casa.

Per questo altri hanno ipotizzato che il cagnolino biondo non sia dei Principi del Galles, ma di James Middleton, fratello di Kate, che è un grandissimo amante dei cani, ha persino scritto un libro sulla sua amata cucciola Ella, scomparsa nel 2023, e di recente ne ha pubblicato un altro intitolato Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, che è stato descritto come una “lettera d’amore al migliore amico dell’uomo”.

William e Kate hanno accolto nella propria famiglia la loro cocker spaniel nera Orla nel 2020, quando aveva otto mesi, poco tempo dopo la perdita di Lupo, il cucciolo che era stato regalato loro da James in occasione delle loro nozze.