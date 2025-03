Kate Middleton, niente foto per la Festa della Mamma dopo lo scandalo

Fonte: IPA Kate Middleton

Così come da tradizione, nella quarta domenica di quaresima, nel Regno Unito si celebra la Mothering Sunday, la “domenica materna”, quella che da noi è semplicemente la Festa della Mamma. L’occasione, per i figli, di omaggiare le proprie mamme con regali e, perché no, teneri post sui social; per le mamme di celebrare le gioie della maternità. Anche Kate Middleton ha partecipato ai festeggiamenti sul web ma, dopo lo scandalo dell’anno prima, ha scelto qualcosa di totalmente diverso dal tradizionale ritratto di famiglia.

Il messaggio di Kate Middleton per la Festa della Mamma

Non il suo essere mamma, né la sua mamma Carole, per la Mothering Sunday – a differenza di Carlo e Camilla, che hanno condiviso tenere foto familiari – la Principessa Kate Middleton ha scelto di omaggiare Madre Natura. Sui profili social dei Wales, Kate ha condiviso un suggestivo video che mostra le bellezze della natura anglosassone. Le verdi brughiere sconfinate, le grandi foreste, vertiginose scogliere, piccoli preziosissimi insetti e mare in tempesta. “Nel corso dell’ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario” ha scritto Kate. Per questo motivo, in questa domenica speciale, la Principessa ha scelto di invitare tutti a “celebrare Madre Natura e riconoscere come i nostri legami con il mondo naturale possano aiutarci non solo a nutrire il nostro io interiore, ma a ricordarci anche il ruolo che ricopriamo nel ricco arazzo della vita”.

Parole e immagini simili a quelle con cui, lo scorso settembre, Kate annunciò di aver concluso la chemioterapia. Così come sulla stessa linea di pensiero si pone il discorso della Principessa condiviso in occasione del World Cancer Day di febbraio. Più volte, infatti, la consorte di William ha sottolineato quanto il riconnettersi con la natura l’abbia aiutata nel suo percorso di guarigione e come, il mondo naturale, possa “supportare la nostra crescita e il nostro benessere, portandoci gioia e aiutandoci a mantenerci fisicamente, mentalmente e spiritualmente sani”.

Un anno dopo la foto dello scandalo

A differenza degli anni precedenti, Kate ha scelto di non condividere il tradizionale ritratto in compagnia dei figli, ma di mostrare soltanto le proprie mani, dolcemente appoggiate sulla corteccia di un albero. Una scelta che non sembra casuale ma che potrebbe segnare la fine di una vecchia tradizione della Royal Family. Basta, insomma, ai classici ritratti di famiglia per celebrare la Festa della Mamma.

Una decisione che, presumibilmente, arriva non senza un pizzico di amarezza. Fu proprio in occasione della Festa della Mamma, nel 2024, che sul profilo dei Wales apparve la tanto contestata, chiacchierata e infine trasformatasi in un vero caso mediatico mondiale, foto malamente photoshoppata della Principessa insieme ai figli George, Louise e Charlotte. Se Kate aveva modificato una vecchia foto era perché stava lottando contro il cancro che l’aveva colpita e che, anche a causa di quel post, fu costretta a rivelare al mondo intero di lì a pochi giorni. Un ricordo doloroso per la Principessa che, nel tentativo di lasciarsi tutta quella sofferenza alle spalle, ha deciso di iniziare una nuova e più gioiosa tradizione per la Mothering Sunday.