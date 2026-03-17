Kate Middleton, nessuna nuova foto per la Festa della mamma: la verità dietro la scelta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non ha condiviso nessuna nuova foto coi tre figli, George, Charlotte e Louis, per la Festa della mamma che in Gran Bretagna si è celebrata domenica 15 marzo. Ovviamente non è stata una dimenticanza, ma una scelta ben ponderata. Lei e suo marito William hanno adottato un’altra strategia che ha a che fare coi tempi difficili che sta vivendo la Monarchia.

Kate Middleton, la foto coi bambini sostituita da una di Diana

Solitamente, nelle ricorrenze che coinvolgono la vita famiglia, Kate Middleton e William condividono nuovi ritratti dei figli. È una consuetudine che si ripete per i primi giorni di scuola significativi, per i compleanni, per Natale e naturalmente per la Festa della mamma e del papà.

Una foto per la Festa della mamma suscitò particolare clamore. Era quella che Kate pubblicò nel 2024, quando non si mostrava in pubblico da dicembre perché si era sottoposta a un intervento chirurgico all’addome. Ancora non aveva comunicato di avere il cancro e le fake news sul suo conto circolavano in continuazione.

Kate non poteva e non voleva farsi fotografare mentre si stava sottoponendo alla chemioterapia, ma nel tentativo di placare le teorie complottiste, condivise una foto coi figli ritoccata con Photoshop. Il ritratto fu ritirato dalle agenzie fotografiche perché “manipolato” e la Principessa del Galles trascinata nella gogna mediatica dovette chiedere scusa. Solo dopo venne comunicato ufficialmente che si stava curando per un tumore.

L’anno successivo, malgrado l’accaduto, pubblicò una nuova foto per celebrare la maternità e quella volta tutto andò liscio. Nel 2026 però Kate e William hanno deciso di cambiare strategia.

Il Principe del Galles ha deciso di condividere non una foto dei suoi tre figli, ma una che lo ritraeva da bambino con sua madre Diana, scomparsa prematuramente nel 1997. La dedica ha commosso tutti: “Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno. Penso a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona festa della mamma”.

Kate Middleton, la strategia condivisa con William

Evidentemente Kate era perfettamente d’accordo con suo marito nella scelta. Sicuramente, ha condiviso questa foto ricordando con amore la madre che ha perso troppo presto. Nessuno mette in discussione la sincerità dei sentimenti di William, ma la scelta di pubblicare la foto di Diana ha anche un valore strategico.

Infatti, il Principe ha deciso di spostare l’attenzione dalla sfera strettamente privata a quella più allargata della Famiglia Reale, ricordando il suo ruolo di futuro Re. In altri termini, sta mettendo al centro la sua figura, preparandosi a salire sul trono.

Si tratta evidentemente di un piano ben preciso, in considerazione della situazione difficile che la Monarchia sta attraversando a causa dello scandalo provocato da Andrea. C’è la necessità di dare un’immagine positiva e solida della Corona, al di là del comportamento più che discutibile di alcuni parenti molto vicini a Re Carlo.

La strategia di William ha comunque sortito l’effetto voluto, perché è stato interrotto persino il tg per parlarne.