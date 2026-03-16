Kate Middleton, l’inedita foto di William per la Festa della Mamma ferma il telegiornale

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IPA William e Kate Middleton

In occasione della Festa della Mamma il Principe William ha condiviso una toccante foto della propria infanzia con la madre, Lady Diana. Un legame, il loro, che riesce sempre a toccare le corde di chi ricorda l’ex moglie del Re e il suo carattere unico e sorprendente. Un commovente omaggio che sicuramente non ha lasciato indifferente neanche la Principessa de Galles, Kate Middleton, che ha ricevuto gli stessi auguri dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

La rara foto dall’infanzia di William per la Festa della Mamma

In un momento delicato per la monarchia inglese come questo, reso turbolento dallo scandalo che ha coinvolto il fratello minore di Re Carlo, Andrea, coinvolto nel caso Epstein (e recentemente arrestato), serve sicuramente riavvicinare la corona ai cittadini, per non perderne la fiducia ed il contatto. Ciò sembra venire semplice per la coppia reale più amata, Kate Middleton e William, che si sono spesso mostrati nella propria quotidianità e vicinanza ai propri sudditi. In occasione della Festa della Mamma Il Principe del Galles ha condiviso un toccante messaggio alla madre, la compianta Lady Diana, insieme a una foto inedita e dalla rara dolcezza.

Un’immagine che li ritrae insieme, con una didascalia che cerca di far arrivare il suo pensiero a Diana. Quest’anno lei avrebbe compiuto 65 anni. La didascalia recita: “Ricordando mia madre, oggi e ogni giorno. Un pensiero a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona Festa della Mamma. W”.

La foto della coppia è stata scattata a Highgrove nel 1984 e ritrae la compianta Diana con un giovane Principe William in un campo di fiori. William aveva solo 15 anni quando sua madre morì in un incidente stradale a Parigi nel 1997.

William interrompe il telegiornale

La condivisione di William D’Inghilterra per la Festa della Mamma in ricordo di Lady Diana non è certo passato inosservato. Addirittura la conduttrice di GB News, un programma di notizie inglese, Camilla Tominey, ha interrotto la sua solita programmazione per condividere la notizia “dell’ultima ora”. “Ultime notizie, il Principe William ha pubblicato una fotografia inedita di sé stesso e di sua madre, la principessa Diana, per celebrare la Festa della Mamma”, ha annunciato la al Tg, “Quest’anno sua madre avrebbe compiuto 65 anni. La foto mostra un giovane principe William in un campo di fiori, scattata a Highgrove nel 1985”.

Anche l’account ufficiale della Famiglia Reale su X ha pubblicato un omaggio per la Festa della Mamma con una raccolta di fotografie in bianco e nero della defunta Regina Elisabetta II, accompagnate dal messaggio: “Auguriamo a tutte le mamme, e a coloro che oggi sentono la mancanza delle loro mamme, una serena Domenica della Mamma”.

Il rapporto di William (e di Kate) con Diana

Nel corso degli anni, sia il Principe William sia il fratello minore Harry hanno parlato apertamente del profondo affetto che provavano per la madre e del dolore per la sua perdita. William ha raccontato di come parla ai suoi figli – George, Charlotte e Louis – della loro defunta nonna e di come abbia seguito le sue orme in molte delle sue attività di beneficenza, in particolare a favore delle associazioni che si occupano dei senzatetto.

Nel documentario del 2017 Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità, William ha parlato con franchezza, affermando di voler fare in modo che i suoi figli conoscano tutto della loro defunta nonna. Ha espresso il desiderio che i suoi figli “sappiano chi era e che è esistita” e ha raccontato di parlare “costantemente” con i suoi figli “di nonna Diana” prima di andare a dormire, affinché sappiano che “ci sono due nonne nelle loro vite”.

Per quanto riguarda il ruolo di Kate Middleton nel ricordare la suocera, William ha ammesso che la questione è più difficile. La Principessa infatti non ha mai conosciuto Diana: “Kate non la conosceva, quindi non può fornire dettagli così precisi“.