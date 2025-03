Re Carlo, il dolce ricordo di Elisabetta nel giorno della Festa della Mamma

Fonte: IPA La Regina Elisabetta e l'allora Principe Carlo

La mamma è sempre la mamma, ovunque e per sempre. Sono oltre 46 i paesi del mondo in cui si celebra la Festa della Mamma, ma non per tutti questa dolce festività si celebra nel mese mariano di maggio. In Inghilterra e in Irlanda, ad esempio, la Festa della Mamma, che qui si chiama Mothering Sunday (la domenica materna) è legata al periodo pasquale. Si celebra infatti la quarta domenica di quaresima, quando i fedeli sono invitati a visitare la propria parrocchia di origine, la mother church.

Ed è anche l’occasione per celebrare la donna più importante della propria vita, omaggiando la mamma con dolci regali e, perché no, qualche tenero post sui social. Proprio come hanno fatto anche Re Carlo e la Regina Camilla.

Re Carlo, il dolce ricordo di Elisabetta

“Augurando a tutte le madri, e a coloro che oggi sentono la mancanza della loro, una pacifica Mothering Sunday” si legge sui profili social della Royal Family. L’affettuosa ma formale dedica fa da didascalia a una dolcissima foto in bianco e nero. Si tratta di uno scatto d’archivio, datato al 1956, che ritrae la defunta Regina Elisabetta II in compagnia degli allora piccolissimi principini Carlo e Anna, oggi 76 e 74 anni. Un inedito ritratto di famiglia scattato al Royal Windsor Horse Show di quell’anno.

Il tributo di Carlo arriva a due anni dalla morte di Elisabetta. All’epoca, colui che poco dopo sarebbe diventato il nuovo Re d’Inghilterra, rilasciò un toccante comunicato in ricordo della madre scomparsa: “Alla mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per riunirti al mio papà, voglio semplicemente dirti grazie. Grazie per il tuo amore e la devozione alla tua famiglia, e alla famiglia della nazione, hai servito tutti questi anni in modo così diligente. Possano cantare gli angeli fino al tuo eterno riposo”.

Camilla ricorda la mamma Rosalind

Ad accompagnare la foto della compianta Regina, c’è quella di Rosalind Shand, la mamma della Regina Camilla. La sovrana ha scelto di mostrare la madre nel suo ruolo di nonna, mentre stringe amorevolmente tra le braccia il nipotino Tom ancora in fasce. Si tratta di una foto rara, perché poche volte Camilla ha parlato della madre, una donna tanto facoltosa e nota nella società inglese quanto discreta e riservata.

Originaria di una delle famiglie più ricche del paese e moglie di un alto militare, Rosalind fu una donna semplice e spontanea. L’unica mamma del tempo a rifiutare le nanny e occuparsi personalmente dei figli e, in seguito, di nipotini e pronipoti. Dedicò la propria vita ad aiutare i più sfortunati, promuovendo un’agenzia che si occupava di adozioni e facendo volontariato in associazioni che si occupavano di bambini con disabilità.

Rosalind Shand morì nel 1994, a 72 anni, a causa della stessa osteoporosi di cui era deceduta la madre. Appena pochi mesi prima che Camilla divorziasse dall’ex marito per congiungersi definitivamente con il suo grande amore Carlo. “La qualità della sua vita era diventata così scarsa, e la sofferenza insopportabile, che semplicemente ci ha rinunciato, ha perso la voglia di vivere” raccontò Camilla in una delle poche interviste sul tema al DailyMail.