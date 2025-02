Fonte: IPA Kate Middleton

Carole Middleton ha compiuto 70 anni venerdì 31 gennaio 2025: su Instagram, James, il fratello della Principessa del Galles, ha condiviso una foto mai vista, uno scatto rarissimo che mostra una giovane Carole con il suo amato figlio. E non abbiamo potuto fare a meno di notare la grande somiglianza tra James e Kate da bambini (ma non solo).

Carole Middleton, la mamma di Kate compie 70 anni

L’omaggio sentito di James Middleton, fratello di Kate, la Principessa del Galles, per mamma Carole non è passato inosservato: la giovane Carole tiene in braccio un neonato, ovvero proprio suo figlio James. “Buon 70esimo compleanno alla mia cara mamma. La mia eroina”. La foto sembra essere stata scattata durante una vacanza estiva. Oltre all’omaggio, che è stato giudicato molto dolce, i fan della Famiglia Reale hanno notato una forte somiglianza tra James e Kate da bambini, oltre che con Louis, il figlio della Principessa e del Principe William.

La famiglia Middleton è sempre stata molto unita: Kate, James e Pippa sono cresciuti nel Berkshire, ma non solo, perché durante l’infanzia si sono trasferiti spesso. Parte di quello che sappiamo ci è stato raccontato proprio dalla Principessa: “Ho avuto un’infanzia molto felice. È stato molto divertente e sono fortunata a venire da una famiglia estremamente forte. I miei genitori erano davvero devoti. Ora, come genitore, apprezzo molto quanto si siano sacrificati per noi. Venivano a ogni partita sportiva, erano loro a bordo campo a gridare e trascorrevamo sempre le nostre vacanze in famiglia insieme”.

Carole Middleton dovrebbe festeggiare presto insieme a Re Carlo il suo settantesimo compleanno: anche la Regina Camilla avrebbe preso parte all’organizzazione di un party in onore della mamma di Kate. “Dato che è un compleanno speciale, penso proprio che il Re e la Regina organizzeranno una festa per lei, magari a Londra, dato che amano celebrare le occasioni speciali”, ha rivelato l’ex maggiordomo del Re.

Di solito le comprano un regalo, ma ovviamente non si compiono 70 anni tutti i giorni. E la mamma di Kate ha sempre svolto un ruolo importante nella sua vita e in quella dei nipotini, George (il futuro Re d’Inghilterra), Charlotte e Louis. Anche il weekend sarà dedicato ai suoi affetti, come sempre: i Middleton trascorrono molto tempo insieme. Prova ne è anche la vacanza segreta sugli sci a Capodanno di Kate e William con il fratello James.

Il ruolo strategico di Carole Middleton nella Famiglia Reale

Carole è una forza trainante, la più importante che tiene unita la famiglia. E lo fa con il minimo sforzo, ma con la massima umiltà: quando la figlia Kate ha annunciato al mondo di avere il cancro, è con mamma Carole che ha trascorso parte del suo tempo. Ed è sempre stata lei a occuparsi talvolta dei bambini, portandoli a scuola o accompagnandoli alle attività sportive e scolastiche. “Ha dato loro un sostegno infinito. È stata una vera figura alla Mary Poppins. Le sue azioni sono in enorme contrasto con quelle di coloro che esprimono sostegno soltanto da lontano”, aveva raccontato una fonte all’Independent.