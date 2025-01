Kate Middleton, la fuga con William: i dettagli della vacanza sugli sci

Fonte: IPA Kate Middleton

Vacanza sugli sci a Capodanno per Kate Middleton, la Principessa del Galles: i dettagli del viaggio insieme a William sono stati condivisi unicamente dopo settimane. Per la Principessa, ritagliare del tempo da destinare alla famiglia e agli affetti più cari è sempre stato importante: Kate ha inoltre annunciato di essere in remissione dal cancro e le ultime notizie sono più che positive riguardo a una sua maggiore presenza pubblica per gli impegni della Corona. Ma procediamo per punti.

Kate Middleton, vacanza sugli sci insieme a William e ai figli

Una vacanza sulla neve, per celebrare al meglio l’inizio di un nuovo anno e chiudere l’Annus Horribilis che ha colpito la Famiglia Reale inglese: il Daily Mail ha svelato i dettagli della vacanza sugli sci di Kate Middleton insieme al Principe William e ai figli George, Charlotte e Louis. Una vacanza sulle Alpi, poco più di due settimane fa: poco dopo Natale, dopo la tradizionale messa, i Principi del Galles sono “fuggiti” dalla casa ad Anmer per trascorrere dei giorni speciali insieme alla famiglia Middleton.

Sono stati avvistati in un ristorante in montagna, in un punto di sosta molto amato dagli sciatori britannici: sorseggiavano una bevanda calda, come una “normale famiglia inglese”. Una notizia splendida per la Principessa, considerando che ha trascorso il 2024 sottoponendosi alla chemioterapia preventiva. Pochi giorni fa, ha annunciato di essere in remissione dal cancro.

Stando ai dettagli condivisi, molti non li hanno riconosciuti, ma non è la prima volta che Kate e William scelgono questo luogo per le vacanze. “Venivano qui da anni. Penso che adorino la zona. Spesso vediamo anche la sorella di Kate, Pippa”, ha rivelato una fonte al Daily Mail. Il viaggio è stato naturalmente accolto con felicità dai Royal Watcher: Kate sta tornando, ma naturalmente non riprenderà completamente a svolgere i doveri Reali. Il suo ritorno sarà graduale.

I dettagli della vacanza

Kate e William hanno trascorso una vacanza rilassante, all’insegna del benessere familiare: si sono fermati a mangiare al ristorante, e probabilmente i piccoli George, Charlotte e Louis hanno sciato sulla pista. “Abbiamo iniziato il nuovo anno con un’avventura in montagna. Siamo stati abbastanza fortunati da essere avvolti da cieli azzurri e aria fredda e frizzante”. James Middleton, il fratello di Kate, ha condiviso agli inizi del 2025 un post con foto della gita in montagna. Una fonte presente ha svelato ulteriori dettagli: “Non c’erano arie, e in realtà sembravano una normale famiglia che si godeva una vacanza sugli sci. Ci sono state molte risate e i bambini erano molto educati”.

Solo la presenza delle guardie di sicurezza ha fatto comprendere agli ospiti del ristorante dell’arrivo della Famiglia Reale inglese. “Quando Kate è arrivata, era presente anche un gruppo di guardie di sicurezza. Kate sembrava divertirsi molto”. La Principessa è poi tornata a casa in tempo per festeggiare il suo 43esimo compleanno, il 9 gennaio: la visita al Royal Marsden Hospital di Londra rientra nel piano per un ritorno ponderato agli impegni ufficiali, monitorando sempre in modo costante la sua salute e il suo percorso verso la guarigione completa.