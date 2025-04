Leonor di Spagna in bikini, la foto della Principessa scatena le polemiche

La figlia di Letizia di Spagna, Leonor, è stata fotografata in bikini durante una breve vacanza in Uruguay. Gli scatti hanno diviso l'opinione pubblica

Fonte: Getty Images Leonor di Spagna

Leonor, la figlia più grande di Letizia di Spagna e di Re Felipe, è stata fotografata per la prima volta in bikini e lo scatto, finito sulla copertina di un magazine spagnolo, ha scatenato le polemiche.

Letizia di Spagna, sua figlia Leonor fotografata in bikini

Letizia di Spagna non ha ancora commentato le foto paparazzate di sua figlia Leonor, futura Regina, mentre si trova in spiaggia durante una breve vacanza in Uruguay, insieme ai suoi compagni del corso militare. La Principessa delle Asturie è stata fotografata in bikini, sirenetta tra le onde del mare, e lo scatto è stato pubblicato in esclusiva e in prima pagina da una rivista spagnola.

Leonor di Spagna sta proseguendo il suo addestramento militare a bordo della nave scuola Juan Sebastián de Elcano e una delle tappe programmate era Montevideo. Qui insieme ai compagni di corso si è presa una pausa e si sono ritrovati tutti in spiaggia.

La Principessa delle Asturie è arrivata indossando una t-shirt bianca e degli shorts molto corti. Mentre ai piedi portava delle infradito in PVC che costano meno di 20 euro.

Leonor si è concessa anche un bagno dove ha sfoggiato un bikini a fantasia chiara e occhiali da sole. La foto in due pezzi dell’erede al trono è ovviamente finita in copertina scatenando le polemiche tra i sudditi.

Leonor di Spagna in bikini, la foto divide

Molti infatti hanno trovato denigrante sbattere in copertina una ragazza di 19 anni mentre è in spiaggia con gli amici, anche se si tratta della Principessa delle Asturie. Nei commenti del profilo Instagram della rivista molti protestano: “C’è bisogno di mettere in copertina una ragazza di 19 anni così? […] E non ditemi che, dal momento che è la Principessa delle Asturie… questo non mi basta”.

E ancora: “Che una donna in bikini sia ancora in prima pagina e noi pensiamo che sia una notizia… la dice lunga su quanta strada abbiamo fatto come società e di fronte alla “difesa dell’immagine femminile” 😢😢”.

“Adoro la principessa… ma forse dovremmo chiederci se ci piacerebbe vedere noi stesse in bikini sulla copertina di una rivista nazionale, oppure una delle nostre figlie. Forse l’altra foto sarebbe più adatta per la copertina, e quella del bikini più piccola, non lo so. Dobbiamo pensare che non tutto vale la pena di essere venduto. Forse la rivista dovrebbe essere un po’ più empatica. Non lo so”.

Ma c’è anche chi critica la Monarchia e mette in discussione la sua stessa esistenza: “È tempo che capiscano che una principessa indossa un bikini, festeggia con le amiche e si gode l’opportunità di farlo. Se si trova in un luogo pubblico, è ovvio che il rischio è una copertura. Queste persone dovrebbero già aver capito che essere monarchi non significa essere intoccabili. Fanno la cacca proprio come tutti gli altri. Per favore, è una giovane donna che si gode la vita. I genitori e il mondo in generale dovrebbero ormai capirlo. La monarchia non risolve, non contribuisce, non capisco a cosa serva 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️”.

Leonor di Spagna presa di mira

La foto in bikini di Leonor è stata pubblicata qualche giorno dopo le immagini che la ritraevano in Cile, durante una pausa dal lavoro mentre si trovava in un centro commerciale. La Casa Reale aveva diramato un comunicato definendo “inaccettabile” quanto era successo.

Ma evidentemente le proteste del Palazzo non sono state sufficienti a placare la curiosità morbosa intorno a Leonor.

Letizia di Spagna in bikini

D’altro canto, anche la madre di Leonor, Letizia di Spagna, è stata paparazzata più volte in bikini. La prima nel 2007 mentre si trovava sulla nave reale, Fortuna. E la seconda volta nel 2011 mentre era in vacanza sulle Cicladi. All’epoca quelle foto valevano 300mila euro circa.