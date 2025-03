Kate Middleton Regina, stravolge il protocollo con William

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono destinati a succedere a Carlo e Camilla sul trono d’Inghilterra. E sebbene questo potrebbe accadere tra qualche anno, i Principi del Galles stanno già delineando quella che sarà la futura Monarchia sotto di loro. Sicuramente faranno grandi cambiamenti nel protocollo.

Kate Middleton, cosa ha cambiato nel suo ruolo di Principessa del Galles

Kate Middleton ha già modificato il suo modo di svolgere i doveri di Corte, dopo la diagnosi di cancro ricevuta lo scorso anno. La Principessa del Galles si è data priorità diverse rispetto al passato, mettendo la famiglia al primo posto e poi la Corona.

Questo significa che svolgerà al meglio il proprio compito istituzionale, ma sacrificherà qualsiasi impegno se i suoi figli o William avessero bisogno di lei. È già accaduto coi Bafta. Quest’anno né lei né il Principe hanno presenziato al gala, perché coincideva con le vacanze invernali dei loro bambini. Così hanno preferito farsi un viaggio ai Caraibi.

Altro cambiamento riguarda la sua immagine. Kate è sempre impeccabile ed elegante, ma ha scelto un basso profilo, proponendo molto più spesso capi riciclati anche in occasioni pubbliche importanti. A tal proposito era scoppiata una polemica sulla comunicazione dei marchi dei suoi abiti che poi si è dimostrata infondata, perché nulla è cambiato nelle procedure di Kensington Palace.

Kate Middleton, stravolto il protocollo

Ma le più grandi trasformazioni avverranno quando William e Kate saranno Re e Regina. Questo è normale. Anche Carlo, molto tradizionalista e cresciuto secondo i rigidi codici di sua mamma Elisabetta II, ha apportato modifiche a Corte.

Carlo ha voluto una Monarchia snella, riducendo il cerimoniale e limitando il numero dei membri senior della Famiglia Reale per evitare sprechi e costi eccessivi. Una manovra che si è rivelata un semi flop, perché il Re non ha preso in considerazione l’eventualità di malattie, che invece hanno colpito lui e Kate contemporaneamente, e gli scandali con membri screditati e non più utilizzabili in rappresentanza del Sovrano, come suo fratello Andrea.

In ogni caso, William e Kate hanno in mente un altro taglio ai costi che avrà un impatto sui viaggi di Stato. Tradizionalmente i Sovrani inglesi compiono uno o due viaggi internazionali all’anno che durano dai dieci ai quindi giorni, come quando si recano in visita in Australia o in India.

Ebbene, il Principe del Galles sta pensando di accorciare i tour all’estero, concentrando in tre o quattro giorni una serie di appuntamenti significativi e di alto impatto. In questo modo, si risparmierebbero i costi di permanenza, di trasporto di cose e persone tra una località e l’altra e le spese per gli abiti di rappresentanza. Questo comporterebbe un profondo cambiamento nel protocollo di Corte.