Fonte: IPA Kate MIddleton

Non c’è dubbio in merito al fatto che la vita di William e Kate Middleton sia differente da quella di tutti noi. Al tempo stesso, però, esistono alcuni aspetti decisamente comuni. Sguardo rivolto ai weekend, in particolare, trascorsi al fianco dei figli George, Charlotte e Louis.

I tre piccoli li tengono particolarmente indaffarati, com’è facile immaginare, e la coppia li intrattiene in una routine amorevole, svelata dall’erede al trono.

Fine settimana in famiglia

Il Principe William, in occasione della gara di rugby che ha visto in campo Galles e Inghilterra a Cardiff, per il Torneo delle Sei Nazioni, ha parlato dei weekend sportivi in famiglia. Al suo fianco sugli spalti c’era sua moglie Kate Middleton e i due si sono ritrovati a parlare di George, Charlotte e Louis.

“Nei fine settimana passiamo da una competizione all’altra”. Come sappiamo, la coppia predilige uno stile educativo differente da quello portato avanti a corte nel corso delle generazioni passate. I tre sono meno seguiti dal personale e più dai genitori. Al tempo stesso vengono indirizzati verso una quotidianità relativamente più normale. Non mancano gli agi, certo, ma godere esclusivamente dei propri privilegi sarebbe deleterio per il futuro Re, sua sorella e suo fratello.

Non c’è da stupirsi del fatto che l’attività fisica giochi un ruolo chiave nei momenti in famiglia. Del resto George (11), Charlotte (9) e Louis (6) sono già grandi appassionati di sport. In particolare amano giocare a rugby, come svelato da mamma e papà.

Educazione allo sport

L’attività fisica continuerà di certo a far parte dell’educazione dei tre “royal siblings”, considerando come lo sport rappresenti una fetta importante del programma della Lambrook School. È lì che proseguiranno gli studi, a partire da George, come deciso da mamma Kate. Lì i piccoli potranno giocare, tra gli altri, a:

calcio;

rugby;

hockey;

netball;

cricket.

Tutta questa passione ed energia deve però trovare un necessario sfogo. La valvola viene garantita da William e Kate nei fine settimana. La famiglia ama mettersi alla prova, con sfide di vario genere che hanno luogo negli ampi spazi della loro magione.

Erroneamente si potrebbe pensare che tutto ciò derivi da William, ma sarebbe sbagliato. Kate è infatti molto competitiva quando si tratta di sport. Illuminanti le parole dell’ex tennista australiano Rod Laver in merito. Ha infatti svelato come Kate non lasci mai vincere William a tennis: “Giocano l’uno contro l’altra e lui mi ha detto che non riesce mai a batterla”.

Questo però non è l’unico terreno di scontro, anzi. Che si tratti di cricket, ping pong o retate, la battaglia matrimoniale reale prosegue da anni e non accenna a subire un colpo d’arresto. Lo score? Generalmente a spuntarla è Kate.

Il fatto che quest’ultima si cimenti nei giochi sportivi del weekend, e non solo, è decisamente indice del fatto che la futura Regina è in fase di recupero. Un anno dopo la scoperta della malattia, la via della piena ricostituzione è ormai stata ampiamente intrapresa.