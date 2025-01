Kate Middleton, George è il primo erede al trono maschio a rompere la tradizione

Kate Middleton e William in disaccordo sulla scuola di George che potrebbe diventare il primo erede al trono a non seguire la tradizione secolare

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è sempre più convinta di voler iscrivere suo figlio maggiore al Marlborough College che lei stessa ha frequentato. Ma William non è d’accordo, perché se accadesse ciò si romperebbe una tradizione secolare.

Kate Middleton e William, i litigi per la scuola di George

Kate Middleton e William non hanno ancora trovato una soluzione per la scuola secondaria di George. Il prossimo anno il Principe lascerà la Lambrook School, attualmente frequentata anche da sua sorella Charlotte e da suo fratello Louis, per passare alla scuola secondaria.

I Principi del Galles sono combattuti tra tradizioni e l’esigenza di garantire a George una adolescenza il più normale possibile. Se è tramontata, a quanto pare definitivamente, l’opzione Eton, ossia la scuola frequentata da William, il Marlborough College, da 59mila sterline l’anno, non convince del tutto. E per più di un motivo.

Kate Middleton rompe la tradizione secolare

Innanzitutto, la distanza del collegio dall’Adelaide Cottage dove vivono William e Kate coi figli. Ciò significherebbe che George dovrebbe trasferirsi nell’istituto e questo creerebbe un po’ di problemi organizzativi in famiglia, in considerazione delle condizioni di salute di Lady Middleton e degli impegni di Corte, senza contare la questione della sicurezza e della privacy del futuro Re britannico.

Ma la vera perplessità sull’ex scuola di Kate riguarda le tradizioni della Famiglia Reale. Infatti, è consuetudine che l’erede al trono frequenti una scuola maschile. Così è stato per generazioni. Ma il Marlborough College è un istituto misto. Dunque, se George venisse iscritto lì, sarebbe il primo erede maschio a rompere questa antica tradizione. E William, a quanto pare, non ci sta, forse messo sotto pressione da suo padre Carlo.

Stando quindi alle ultime indiscrezioni trapelate da Kensington Palace, William e Kate sono ancora in alto mare sulla scuola di George. Non avrebbero ancora preso una decisione e nessuno degli istituti che hanno visitato risponde appieno alle loro esigenze.

Kate Middleton, la scelta controcorrente

A inizio gennaio sembrava che la scelta fosse ricaduta sull’ex scuola della Principessa, ma si è appreso inseguito che Lady Middleton durante le vacanze di Natale ha fatto visita segretamente a due istituti di Londra.

Kate infatti si è recata alla University College School (UCS) di Hampstead, una scuola “audacemente accademica” dal costo di 10.000 sterline a trimestre. La stessa settimana, ha fatto un giro alla Highgate School, situata a due miglia di distanza.

Le due scuole, se scelte, rappresentano una scelta controcorrente e di rottura, ma fonti vicine alla coppia sostengono che le cose sono molto cambiante dopo la diagnosi di cancro a Kate.

“Con l’anno trascorso da Catherine, la Principessa potrebbe aver deciso di vivere ogni istante dell’infanzia di George e di metterlo a letto lei stessa ogni sera“, ha raccontato l’insider. Era consuetudine che i figli della Famiglia Reale frequentassero il Gordonstoun in Scozia , un importante collegio e una delle migliori scuole indipendenti del Regno Unito.