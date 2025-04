Ilary Blasi, la rivelazione su Chanel e Cristian a The Couple

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Chanel e Cristian Totti volevano partecipare a The Couple. A svelarlo è Ilary Blasi, conduttrice della nuova trasmissione in onda su Canale Cinque. Un reality che ricalca in parte il Grande Fratello, ma che prevede prove da superare e coppia in gara, ma soprattutto un montepremi da un milione di euro.

La rivelazione di Ilary Blasi su Chanel e Cristian

Dopo il debutto di The Couple, Ilary Blasi è stata intervistata da Le Iene, programma a cui è legatissima e che ha condotto per diversi anni. La conduttrice non si è tirata indietro di fronte alle domande e ha svelato alcuni retroscena riguardo la nuova trasmissione.

Il più curioso è legato a Chanel e Cristian, i figli nati dal legame con Francesco Totti. I due fratelli infatti avrebbero chiesto alla madre di prendere parte al reality in coppia. “Ma non si può”, ha poi chiarito la Blasi.

“Mi sono divertita e c’è davvero un milione di euro in palio, mi stanno chiamando tutti”, ha poi aggiunto, parlando della prima puntata dello show. E di fronte alla domanda: “Chi porteresti con te in coppia nel reality tra il tuo fidanzato, tua mamma e tua figlia? E come divideresti la somma del montepremi?”, Ilary ha replicato: “Porterei mia figlia Chanel e dividerei il montepremi così: 800mila a me e 200 a lei perché lei sta lì grazie a me”.

La Blasi è poi stata protagonista di uno scherzo a Veronica Gentili, attuale conduttrice de Le Iene, che presto sbarcherà al timone dell’Isola dei Famosi, prendendo il posto di Vladimir Luxuria, scelta come presentatrice dopo l’addio di Ilary.

“Ciao Veronica, come stai? Ascolta io mi sono permessa di chiamarti perché ho un favore da chiederti, poi insomma vedi tu. Io ho la mia tata che è fissata con l'”Isola dei Famosi” e mi ha chiesto se quest’anno può partecipare come concorrente”, le ha spiegato la Blasi al telefono. Parole che hanno lasciato interdetta la Gentili: “Guarda, posso provare a chiedere. Parlo con la produzione e le possiamo fare un provino”. A quel punto Ilary è scoppiata a ridere: “Tu ti stai arrampicando sugli specchi, anche io facevo così quando ero al tuo posto”, ha replicato.

Ilary Blasi in tv con The Couple

The Couple segna il ritorno in tv di Ilary Blasi e conferma la sua grande passione per i reality. Lo show ha per protagoniste 8 coppie di concorrenti che sono unite da un legame di amicizia, affinità o parentela. L’obiettivo del gioco è quello di mostrare la coesione della coppia e la complicità, superando delle prove.

Le eliminazioni avvengono sia tramite il televoto che attraverso la votazione dei concorrenti che sono nella casa. Come accade per il Grande Fratello infatti i partecipanti allo show sono spiati dalle telecamere e rinchiusi nella stessa abitazione.

Fra i concorrenti ci sono Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della sua secondogenita Luna Marì, ma anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Spiccano poi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, fra le coppie più amate del mondo dello spettacolo.