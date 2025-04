Kate Middleton sparita da settimane. Harry scortato dalle guardie del corpo: svolta drammatica

Kate Middleton non si fa più vedere da metà marzo, William è inconsistente e Harry ne approfitta e fa lo show in tribunale a Londra

Kate Middleton è sparita dalla scena pubblica quasi da un mese, Harry è tornato a Londra e in tribunale ha fatto il suo show con le guardie del corpo che lo hanno scortato fuori dall’Aula e William, inconsistente, resta a guardare.

Kate Middleton, perché non si mostra più in pubblico da settimane

Mentre Re Carlo e Camilla si stanno godendo il loro momento di gloria e la loro luna di miele in Italia, a Londra succede di tutto e la Monarchia sembra senza guida. Anche perché Kate Middleton non si è più vista in pubblico dal giorno di San Patrizio e William appare del tutto inconsistente.

Intanto, Harry, tornato a Londra per il processo sulla sua sicurezza sta monopolizzando i media britannici con tanto di uscita drammatica dall’Aula del tribunale. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton si è mostrata l’ultima volta in pubblico in occasione di San Patrizio, ossia il 17 marzo, dunque è quasi un mese che non si sa più nulla di lei. Come è noto, la Principessa del Galles ha diradato gli impegni per dare giustamente priorità alla sua salute e alla sua famiglia. In più ci sono le vacanze pasquali e così ne ha approfittato per ritirarsi in campagna coi tre figli.

Qualcuno però inizia a lamentarsi, soprattutto perché ci vorrebbe un presidio più consistente a Palazzo in questo periodo, considerando che Carlo e Camilla sono all’estero e a Londra è tornato Harry.

Kate Middleton, quando la rivedremo

Dunque, della prolungata assenza di Kate non c’è da preoccuparsi. Al momento la sua salute non desta particolari allarmismi. Ma proprio per questo tre settimane lontana dalle scene sono considerate una pausa troppo lunga. Anche perché dovremo aspettare almeno altri dieci giorni per rivederla.

Lady Middleton infatti dovrebbe ricomparire in pubblico il giorno di Pasqua, ma solo per partecipare alla messa insieme al Sovrano e alla Famiglia Reale, poi di nuovo vacanza, presumibilmente fino ai primi di maggio, intorno al compleanno di sua figlia Charlotte.

È invece probabile che William riprenda a lavorare subito dopo Pasqua. Anche lui sembra aver diradato di molto gli impegni istituzionali suscitando qualche mormorio, dato che comunque già a febbraio si era assentato, saltando anche la serata dei Bafta, per trascorrere una vacanza ai Caraibi con la moglie e i figli.

Soprattutto, in questo momento, l’assenza di William e Kate si fa sentire particolarmente. E non solo perché Carlo e Camilla sono in Italia. Infatti, la presenza di Harry a Londra sta destando non poche preoccupazioni.

Harry scortato fuori dal Tribunale

Harry è nella capitale britannica per presenziare al processo relativo alla sua sicurezza in Inghilterra. Il suo ritorno in patria suscita sempre qualche ansia, anche dopo le parole pronunciate dai suoi legali in Aula che sembravano paventare la sua possibile ripresa dei doveri di Corte. Cosa che indubbiamente non fa piacere a William e Kate e forse nemmeno a Meghan Markle.

Non solo, Harry è stato protagonista di un’uscita plateale dall’Aula del Tribunale, tanto che i media britannici l’hanno definita “una svolta drammatica” del processo. Il Duca del Sussex infatti è stato scortato quasi di forza fuori dall’Aula dalle sue guardie del corpo dopo che una donna tra il pubblico ha interrotto i lavori gridando: “Se siete membri della stampa, siete il motivo per cui non è più in Inghilterra”.

A quel punto, il processo è stato interrotto, Harry è stato portato fuori e la donna, per altro una sostenitrice del Duca, stata condotta fuori dall’edificio dagli addetti della sicurezza del tribunale.