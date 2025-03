Kate Middleton non tradisce le aspettative alla parata di San Patrizio

Kate Middleton partecipa alla parata delle Guardie Irlandesi per San Patrizio e incanta tutti con un look verde bosco. Forse un po' scontato

Kate Middleton, i look verdi di San Patrizio: una favola

Kate Middleton è tornata in pubblico per prendere parte alla parata delle Guardie Irlandesi in occasione di San Patrizio. La Principessa del Galles è infatti colonnello del reggimento e come tale deve consegnare le medaglie ai soldati più meritevoli e distribuire rametti di trifoglio.

Dunque, dopo la cerimonia del Commonwealth Day, la parata militare di San Patrizio è il secondo grande evento pubblico cui Kate Middleton partecipa quest’anno. Tra l’altro nel 2024 saltò il tradizionale appuntamento, perché era in cura contro il cancro.

Kate Middleton, il cappotto verde scuro di Alexander McQueen

Kate è arrivata alla Wellington Barracks di Londra per partecipare ai festeggiamenti di San Patrizio organizzati dalla Irish Guards. La Principessa del Galles non ha tradito le aspettative e si è presentata con il tradizionale look verde, affidandosi a uno dei suo brand favoriti, ossia Alexander McQueen.

Infatti, il cappotto verde scuro, che vagamente richiama le divise militari, è firmato dal marchio britannico che Lady Middleton ha scelto in quasi tutte le cerimonie più importanti, dal suo matrimonio ai battesimi dei figli passando per i banchetti di Stato a Buckingham Palace.

Dunque, niente di nuovo nell’outfit di Kate che per quanto impeccabile, forse è un po’ noioso e scontato. Ma è nello stile della Principessa del Galles attenersi al dress code di Palazzo quando l’evento pubblico è formale.

Il cappotto scelto da Kate è monopetto con una chiusura sul fianco posta a lato sulla cintura, presenta due tasche e dei cinturini sui polsi. Lo stesso soprabito è stato indossato dalla moglie di William nel 2022 durante il viaggio a Boston.

La Principessa lo ha abbinato a un cappello a basco con un decoro floreale in stoffa, di un verde leggermente diverso da quello del capospalla. Ha optato per i suoi stivali neri in suede, guanti neri e sciarpa verde.

Come vuole la tradizione, ha appuntato al cappotto la spilla d’oro a forma di trifoglio, simbolo dell’ Irlanda, e un mazzetto di trifogli. Da notare gli orecchini con acquamarina.

Kate Middleton, la pettinatura innovativa e complicata

L’aspetto davvero originale del look di Kate per San Patrizio è la pettinatura, un elaborato raccolto intrecciato che sembra una vera e propria scultura dove le lunghe ciocche di capelli realizzano una sorta di nido bombato. Molto raffinata senza essere eccessivamente classica.

