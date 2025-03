Kate Middleton, il look alla parata militare di San Patrizio: il significato segreto

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look verdi di San Patrizio: una favola

Kate Middleton partecipa alla parata militare di San Patrizio, lunedì 17 marzo, il Palazzo lo ha annunciato ufficialmente. C’è grande attesa per questo evento, dato che la Principessa del Galles è stata costretta a saltarlo a causa del cancro. E già trapelano alcuni dettagli del suo look.

Kate Middleton, il look monocromatico alla parata di San Patrizio

Questa settimana abbiamo visto il ritorno di Kate Middleton alla cerimonia del Commonwealth Day dove ha indossato un cappotto rosso riciclato di Catherine Walker, soddisfacendo tutte le aspettative.

Il prossimo 17 marzo Kate è attesa alla parata di San Patrizio a Wellington Barracks, in quanto colonnello delle Guardie Irlandesi, ruolo che ricopre dal 2012, ossia praticamente da quando è sposata con William. Nel 2024 ha saltato l’appuntamento perché in cura contro il cancro, ma quest’anno è presente alla cerimonia dove ci si aspetta che segua il consueto programma. Anche se il Principe del Galles non sarà con lei e di fatto non è la prima volta.

Ci si aspetta che la Principessa del Galles indossi un look monocromatico, come fa solitamente nelle occasioni più formali. L’abbiamo vista al Commonwealth Day vestita interamente di rosso, alla cerimonia di benvenuto in onore dello sceicco del Qatar in burgundy, in verde bosco alla messa di Natale e ancora in rosso al Christmas Carol del 2024.

Per San Patrizio quasi certamente Kate opterà per il verde, colore simbolo dell’Irlanda. Lady Middleton lo ha indossato a otto delle dieci parate cui ha partecipato dal 2012. Nel 2023 stupì tutti con un outfit verde acqua, mentre di solito opta per tonalità più scure e simili al colore del trifoglio. Una volta ha indossato un cappotto marrone, nel 2015, di Catherine Walker.

Se la Principessa del Galles non indosserà un outfit monocromatico, il colore complementare di solito è il nero che può presentarsi come decorazione del cappotto, nei guanti o sul cappello. Oppure nelle calzature.

Kate Middleton, il dress code per San Patrizio

Il dress code per assistere alla parata delle Guardie Irlandesi è molto definito e Kate lo ha sempre rispettato alla lettera. L’outfit prevede un cappello, mai a tesa larga, coordinato a un cappotto, meglio se in stile militare coerente con le divise del reggimento e la spilla a forma di trifoglio.

Lady Middleton si affidata alternativamente ai suoi brand di fiducia, da Alexander McQueen a Catherine Walker, da Hobbs a Emilia Wickstead. Dunque, è probabile che anche in questa edizione non si discosti dalle sue abitudini fashion. Anzi può essere che ricicli uno dei suoi preziosi capispalla.

Per quanto riguarda gli accessori, Kate indosserà delle décolleté, di solito preferisce quelle di Gianvito Rossi dello stesso colore del cappotto. Difficilmente opterà per gli stivali, salvo che il meteo sia particolarmente inclemente. Di solito non porta borse, perché deve avere le mani libere per conferire le medaglie e consegnare il trifoglio ai militare. Spesso indossa i guanti il cui colore può variare.

Altro dettaglio che non manca mai, è la spilla in oro giallo a forma di trifoglio, simbolo dell’Irlanda. Oltre ai rametti della pianta che porta appuntati o sul bavero o sul cappello.