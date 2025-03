Kate Middleton e William si dividono, dopo le tensioni allo stadio

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William si dividono, i loro piani futuri prevedono impegni separati all’estero. Il Principe del Galles andrà in Estonia, mentre la Principessa volerà in Irlanda per il giorno di San Patrizio. Anche se, prima di partire, andranno insieme allo stadio ma tiferanno squadre diverse.

Kate Middleton e William, nemici allo stadio

Dopo l’apparizione al Commonwealth Day dove ha sfoggiato un elegante cappotto di Catherine Walker e ha fatto arrossire William, Kate Middleton torna in pubblico sabato 15 marzo. La Principessa andrà infatti allo stadio Principality di Cardiff per assistere alla partita del Sei Nazioni Galles-Inghilterra. Con lei ci sarà suo marito. Ma questa volta non tuberanno come due piccioncini, perché sugli spalti saranno rivali.

Infatti, William è patrono della Welsh Rugby Union (WRU), mentre Kate è patrona della Rugby Football Union (RFU). Un bel problema, visto che i due sono grandi sportivi e altamente competitivi. Nel 2023 al termine della partita delle Sei nazioni, il Principe del Galles scherzando disse: “Sarà un viaggio di ritorno teso”.

D’altro canto, è noto che Kate non ama perdere e di solito nelle sfide col marito tende a vincere. Dunque, per lei è difficile accettare una sconfitta anche se non dipende direttamente dalle sue prestazioni personali. Una volta confesso che con William non poteva giocare una partita di tennis, perché la competizione era troppo alta.

Fonte: PA Media

Prima dell’incontro di sabato, la coppia incontrerà i giocatori infortunati, supportati dal Welsh Rugby Charitable Trust, all’interno della Sir Tasker Watkins Suite che accoglie i giocatori e le loro famiglie prima delle partite.

Kate Middleton, da sola per la parata di San Patrizio

Dopo le tensioni allo stadio, William e Kate si separeranno per un po’. Infatti, le loro agende prevedono per la settimana prossimi impegni diversi. Lady Middleton infatti in occasione di San Patrizio assisterà da solo alla parata delle Irish Guards.

La Principessa del Galles è infatti colonnello del reggimento e ogni anno presenzia all’evento, tranne lo scorso, quando dovette rinunciare a causa del cancro.

Ma lunedì tornerà a donare i tradizionali rametti di trifoglio agli ufficiali e alle guardie presso la caserma Wellington di Londra e distribuire medaglie al merito.

Sarà presente anche la mascotte del reggimento, il levriero irlandese. Kate riceverà il saluto militare come colonnello durante la parata e incontrerà i veterani delle Guardie irlandesi e i cadetti più giovani dell’Irlanda del Nord, noti come Mini Micks. Poi si sposterà nella sala da pranzo dei ranghi inferiori, dove i soldati anziani proporranno un brindisi in suo onore e si riunirà con le famiglie nella mensa dei sergenti.

William vola in Estonia senza Kate Middleton

Intanto William si preparerà a un viaggio di due giorni in Estonia che lo vedrà impegnato giovedì 20 e venerdì 21 marzo. Kate invece resterà a casa coi figli. Il Principe del Galles, in quanto colonnello in capo del reggimento merciano, incontrerà i soldati di stanza in Estonia.

La visita avviene in un momento molto delicato a causa del conflitto in Ucraina e della nuova politica di riarmo dell’Europa a seguito del cambiamento dell’ordine mondiale determinato dalle decisioni di Donald Trump.