Kate Middleton non tradisce le aspettative, abito-cappotto rosso al Commonwealth Day

Fonte: PA Media Kate Middleton e William

Kate Middleton è arrivata all’Abbazia di Westminster per l’annuale celebrazione del Commonwealth Day e non tradisce le aspettative in fatto di look con l’abito-cappotto di Catherine Walker. Con lei, suo marito William.

Kate Middleton, il ritorno al Commonwealth Day dopo il cancro

La presenza di Kate Middleton a Westminster per il Commonwealth Day era molto attesa, non solo perché ogni volta che esce regala emozioni, ma soprattutto perché segna un punto di svolta dopo il cancro. Lo scorso anno infatti fu costretta a saltarla a causa della malattia, perché si stava sottoponendo a chemioterapia. Come lei, anche Re Carlo non partecipò per colpa del tumore e fu costretto a tenere il suo discorso alle Nazioni del Commonwealth in video.

La partecipazione di Kate alla cerimonia all’Abbazia di Westminster era stata annunciata da Palazzo la scorsa settimana ed era stata interpretata come un segnale positivo che indicava la fine del momento più buio per la Principessa del Galles e in generale per la Monarchia britannica.

Lady Middleton ha varcato la soglia della chiesa accanto a William. O meglio tenendosi un passo indietro al marito, come vuole il protocollo di Corte. È apparsa sorridente ed emozionata. Anche per lei questo evento evidentemente segna come una sorta di rinascita personale.

La coppia è arrivata poco prima di Carlo e Camilla con un abito rosa di Fiona Clare e un cappello rosa di Philip Treacy, sempre seguendo il cerimoniale di Palazzo, che lascia ai Sovrani la chiusura solenne del corteo. Tra gli altri membri senior della Famiglia Reale presenti alla cerimonia, ci sono la Principessa Anna e il Duca e la Duchessa di Gloucester.

Fonte: PA Media

Kate Middleton, il cappotto gioiello di Catherine Walker

Kate si è presentata alla cerimonia solenne con un look formale, estremamente elegante che non ha riservato alcuna sorpresa, anche se è di sicuro impatto. La Principessa del Galles ha rispettato alla lettera il dress code e si è affidata, come generalmente fa in queste occasioni, a Catherine Walker per il suo abito-cappotto gioiello riciclato. Anche se nel 2023 aveva preferito Erdem.

Ma per il grande ritorno ha evidentemente preferito andare sul sicuro. Così, eccola indossare un lungo cappotto rosso fuoco, sciancrato in vita e decorato da un grande fiocco trasversale sul girocollo. Kate possiede lo stesso capospalla rosso ma tagliato a mantello che ha sfoggiato nel novembre del 2023 per accogliere a Londra il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol e la First Lady Kim Keon Hee. Mentre lo stesso cappotto lo sfoggiò a dicembre 2022 in occasione del concerto di Natale.

Fonte: PA Media

Sotto il cappotto, Kate indossa un abito rosso leggermente più scuro del capospalla. Ai piedi le sue iconiche décolleté di Gianvito Rossi, che possiede in diversi colori. In questo caso ha scelto quelle in suede rosso dal tacco a stiletto. La clutch è rossa con chiusura metallizzata che durante la cerimonia ha appoggiato per terra accanto a sé. Infine, completa il look il cappello creato da Gina Foster (450 sterline), ovviamente rosso, per creare un look monocromatico che ama tanto. I capelli sono lasciati ricadere sulle spalle, pettinati in un semi raccolto, dato che i capello non permette chignon.

Kate Middleton, un tripudio di perle

Fonte: PA Media

Per quanto riguarda il capitolo gioielli, Kate ha optato per gli orecchini di perle e diamanti Collingwood, che appartenevano alla Principessa Diana, e li ha abbinati alla collana, che fu della Regina Elisabetta, con quattro fila di perle giapponesi.