Kate Middleton, il segreto dei suoi 4 look monocromatici più iconici

Fonte: IPA Kate Middleton

Il segreto di Kate Middleton per essere sempre elegante e non commettere scivoloni di stile è il look monocromatico. La Principessa del Galles adora indossare un colore alla volta, specialmente se acceso e caldo. È questa sua capacità di sfoggiare outfit moderni ma formali ad averla resa un’icona di stile, imitata in tutto il mondo, tanto che ogni suo capo finisce subito sold out.

Kate Middleton, il segreto dei look monocromatici

Kate Middleton ha ereditato dalla Regina Elisabetta la strategia dei look monocromatici dai colori vivaci. Sua Maestà era solita affermare: “Se indossassi il beige, nessuno saprebbe chi sono” e la moglie di William ha seguito alla lettera il suo insegnamento.

L’abbigliamento monocromatico si caratterizza per l’utilizzo di una sola tonalità accesa, dal cappello alle scarpe, che permette di sentirsi sicuri di sé e di trasmettere tale sicurezza agli altri. L’esperta di moda Shakaila Forbes-Bell ha spiegato: “Gli abiti monocromatici sono un ottimo modo per evitare le difficoltà decisionali, grazie alla loro natura spontanea. La ricerca suggerisce che i colori saturi e più brillanti sono più eccitanti, il che può far sentire chi li indossa più vigile ed estroverso”.

Coordinando il suo outfit con un unico colore dominante, Kate ottiene un aspetto raffinato e coerente e soprattutto evita di abbinare tra loro colori contrastanti o fuori moda, salvandosi da imperdonabili errori di stile.

Kate Middleton, il look bordeaux

Uno dei recenti look monocromatici sfoggiati da Kate è stato quello che ha indossato per accogliere a Londra lo sceicco del Qatar, a dicembre 2024. La Principessa ha scelto il rosso granata, quasi bordeaux, per omaggiare la bandiera del suo ospite.

Fonte: IPA

Lady Middleton indossava un cappotto di Alexander McQueen, con cappello, borsa Chanel e stivali di Gianvito Rossi dello stesso colore.

Kate Middleton, il look blu cobalto

Un altro colore molto apprezzato da Kate è il blu acceso che ha sfoggiato in diverse occasioni. Tra queste l’incoronazione a Edimburgo nel giugno 2023 di Re Carlo. Kate ha scelto il blu, simbolo di regalità, nella tonalità cobalto.

Fonte: IPA

Il cappotto era di Catherine Walker, il cappello di Philip Treacy e le décolleté e una pochette abbinata di Emmy London.

Kate Middleton, il look verde acqua

Nel 2023 per il giorno di San Patrizio, la Principessa del Galles sceglie una sfumatura di verde inusuale. Abbandonata la tonalità bosco, preferisce il verde acqua.

Fonte: IPA

In quell’occasione Kate ha indossato un cappotto di Catherine Walker fatto su misura, un cappello Jane Taylor, tacchi Gianvito Rossi perfettamente abbinati, la clutch ‘Natasha’ di Emmy London e guanti Dents coordinati.

Kate Middleton, il look rosso scarlatto

Fonte: IPA

Sicuramente uno dei suoi outfit più riusciti è quello rosso scarlatto indossato nel novembre 2023 per accogliere a Londra il Presidente della Repubblica di Corea e di sua moglie. Kate ha sfoggiato un cappotto a mantella con grande fiocco, firmato Catherine Walker, abbinato a un cappello a tesa larga personalizzato da Jane Taylor. Gli accessori prevedevano le décolleté in suede di Gianvito Rossi e la clutch di Miu Miu.