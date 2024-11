Kate Middleton riceve lo sceicco, il significato segreto del suo look

Kate Middleton riceve lo sceicco del Qatar e sua moglie a Londra. Il suo look sarà un omaggio agli ospiti, ecco cosa indosserà

Kate Middleton è maestra nella diplomazia sartoriale e il look scelto per ricevere a Londra l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e la sua prima moglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani racchiude un significato segreto che è un omaggio agli illustri ospiti. Il suo outfit quasi certamente sarà rosso granata e c’è una spiegazione per questo. E può anche essere che recupererà uno dei suoi abiti già indossati.

Il Palazzo ha confermato che Kate Middleton parteciperà alla cerimonia di benvenuto, organizzata a Kensington Palace il prossimo 3 dicembre, per accogliere l’emiro del Qatar e di sua moglie, in visita di Stato in Gran Bretagna. Questo è il primo dei due grandi eventi cui presenzierà settimana prossima la Principessa del Galles. Infatti, venerdì 6 dicembre assisterà al concerto di Natale all’Abbazia di Westminster, che lei stessa ha organizzato.

Ma, come detto, prima ci sarà l’incontro con lo sceicco del Qatar. Kate ha accettato di unirsi a Re Carlo, Camilla e William per accompagnare l’illustre ospite in carrozza fino a Palazzo dove sarà accolto dalla Guardia d’Onore.

Questa visita è molto importante e la presenza della Principessa del Galles era auspicabile. I medici, che la stanno seguendo dalla diagnosi di cancro, non hanno obiettato, anche se le hanno consigliato di evitare il banchetto di Stato serale. E così sarà.

Anche se Kate non pronuncerà nessun discorso ufficiale durante la cerimonia di benvenuto, avrà modo di dare il suo personale messaggio di benvenuto allo sceicco e a sua moglie attraverso il suo look. Infatti, gli abiti che indossa sono scelti accuratamente per veicolare messaggi non verbali. Di solito, l’intenzione è quella di rendere omaggio al Paese ospitante od ospitato, attraverso forme e colori specifici.

Kate Middleton, il messaggio nascosto nel look

Così, quando Kate andò in visita in Canada con William indossò un abito blu elettrico abbinato a un cappello e a una spilla che riproducevano la foglia d’acero, emblema del Paese, firmato Jenny Packham.

Quando lo scorso anno accolse a Londra il presidente coreano, si vestì di rosso richiamandosi al colore della bandiera della Corea. L’abito con mantello era di Catherine Walker.

Invece, quando andò in Pakistan, sfoggiò un look verde con decori in oro, realizzato dallo stilista locale Maheen Khan.

Kate Middleton, il look per lo sceicco del Qatar

Seguendo il suo dress code, è probabile che il prossimo 3 dicembre Kate indossi i colori del Qatar, ossia il rosso granata e il bianco. Ed è altrettanto plausibile che porterà delle perle e dei granati, preziosi connessi alla Penisola araba.

La Principessa del Galles potrebbe presentarsi con un abito nuovo oppure riciclare uno dei suoi look, dato che nel guardaroba ha diversi cappotti e vestiti che vanno dal burgundi al rosso scuro tendente al bordeaux, che tra l’altro è il colore del momento.