Kate Middleton, William in assetto di guerra e lei affascina lo sceicco

Kate Middleton accompagna in carrozza lo sceicco del Qatar, in visita a Londra, mentre William in tuta mimetica spara con la mitragliatrice

Kate Middleton è pronta ad affascinare l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, con un viaggio in carrozza insieme. Mentre William partecipa a un’esercitazione militare in tuta mimetica, sparando con la mitragliatrice. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton riceve l’emiro del Qatar

Il Palazzo ha annunciato il prossimo evento pubblico cui parteciperà Kate Middleton. La Principessa del Galles accoglierà l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, e la prima moglie Jawaher in visita a Londra. Si unirà quindi a Re Carlo e Camilla che accompagneranno i loro illustri ospiti nella processione in carrozza lungo il Mall fino a Buckingham Palace, dove saranno salutati dalla Guardia d’Onore.

Kate dovrebbe essere presente anche al pranzo di Stato. La sua partecipazione all’evento segna un altro passo avanti verso la guarigione e la ripresa a tempo pieno degli impegni di Corte.

Dunque, Lady Middleton avrà modo di sfoggiare tutto il suo fascino al cospetto dell’emiro del Qatar e rivaleggiare in fatto di stile con sua moglie che ha saputo tener testa a Letizia di Spagna durante una visita ufficiale a Madrid.

L’emiro e suo moglie sono attesi a Londra settimana prossima. Intanto, Kate, che non ha preso parte al ricevimento per il corpo diplomatico a Buckingham Palace, prosegue coi preparativi per il concerto di Natale dove ci si aspetta che si esibirà nuovamente al piano come fece nel 2021.

William spara con la mitragliatrice

Invece William ha un’agenda di lavoro molto fitta. Il Principe del Galles si è recato nella pianura del Salisbury per prendere parte a un’esercitazione militare. Il marito di Kate si è presentato con la tuta mimetica, di fatto un’uniforme da combattimento, casco e giubbotto antiproiettile, ha sparato con la mitragliatrice e ha pilotato un drone.

Ha fatto scalpore che, sebbene gli obiettivi fossero finti, William ha utilizzato pallottole vere, con tutti i rischi del caso, anche per la sua persona.

William, ufficiale di Sandhurst e comandante di carri armati dei Blues & Royals, si è unito al primo battaglione delle guardie gallesi. Insieme ha svolte le esercitazioni, sparando con un fucile a una sagoma metallica che sporgeva da un carro armato a circa 500 metri di distanza. E ha commentato dopo aver colpito il bersaglio: “Mi è piaciuto”, riferendosi probabilmente all’arma appena utilizzata.

Poi si è unito agli altri soldati, sdraiandosi sull’erba e sparando con la mitragliatrice circa 200 colpi. I militari sono rimasti entusiasti dalla visita di William e un ufficiale ha commentato: “È molto speciale averlo come nostro colonnello”. E parlando di Re Carlo ha aggiunto: “Il reggimento ha un lungo rapporto con Sua Maestà il Re , quando era Principe di Galles e ora Sua Altezza Reale”.