Letizia di Spagna seduce lo sceicco con il favoloso abito bianco

Letizia di Spagna, la blusa sbracciata di 10 anni fa

Letizia di Spagna riceve lo sceicco del Qatar e si supera con un favoloso abito bianco con delicati decori floreali, di Carolina Herrera, che modella il suo fisico scolpito. Di fronte alla Reina tutto sparisce, compresa la “sceicca” che per la visita a Madrid lascia il burqa e sfoggia un look occidentale.

Letizia di Spagna seduce con l’abito bianco di Carolina Herrera

Dopo la blusa sbracciata per la foto in spiaggia e l’abito fucsia con tagli strategici che mostrava gli addominali, Letizia di Spagna torna ai suoi impegni istituzionali, ospitando a Madrid l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, e la sua prima moglie Jawaher. Ricevimento ufficiale e onorificenze sono stati i primi appuntamenti che hanno anticipato il pranzo a Palazzo. Si tratta della seconda visita di Stato che i Reali organizzano a Palazzo Zarzuela a distanza di pochi mesi. La prima aveva visto come ospite il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sua figlia Laura.

Per l’impegno formale, Donna Letizia ha optato per un look decisamente più sobrio e conforme al dress code di Corte rispetto agli ultimi dallo stile decisamente estivo. La Reina ha optato per un abito nuovo, firmato Carolina Herrera, una delle sue stiliste preferite che la veste negli eventi più importanti. Si tratta di un vestito bianco, a mezze maniche, scollo rotondo, lungo sotto il ginocchio e sciancrato in vita. Il modello presenta dei delicati ricami a fiori, azzurro baby, asimmetrici, su una spalla e lungo un fianco. Il modello è perfetto per Letizia di Spagna, esaltandone la figura tonica e la silhouette filiforme.

La Reina lo abbina a delle slingbacks e a una clutch celeste, firmate Magrit, ormai diventato il brand ufficiale per gli accessori, entrambi nuovi. L’outfit è impreziosito dagli orecchini con acquamarina di Bulgari, messi in risalto dalla pettinatura ultra liscia che permette a Letizia di portare i capelli dietro le orecchie.

Letizia di Spagna mette in ombra la sceicca

Il look della Regina è superlativo, anche se, come sottolinea Vanitatis, ricorda pericolosamente l’abito indossato da Melania Trump nel maggio 2019 durante il viaggio di Stato in Giappone per la cerimonia di benvenuto: stesso modello, fiori diversi.

In ogni caso, la scelta di Letizia è vincente, tanto da “sedurre” lo sceicco che ha occhi solo per lei dimenticando la moglie che indossa anche lei un completo bianco. Jawaher si è affidata a note firme occidentali per creare il suo outfit, composto da camicia a balze, pantaloni larghi con paillettes, soprabito di Chanel e tra le mani tiene l’iconica mini Kelly di Hermes.