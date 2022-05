Letizia di Spagna in spiaggia, muscoli impressionanti e scarpe in corda

Letizia di Spagna, la blusa sbracciata di 10 anni fa

Letizia di Spagna insieme a suo marito Felipe sono andati in visita nella regione di Las Hurdes, in occasione del centenario del viaggio di Re Alfonso XIII. Per l’occasione la Reina ha indossato un look molto estivo con tanto di scarpe di corda alla Kate Middleton e blusa sbracciata che mette in mostra i suoi muscoli incredibili.

Dopo l’abito bicolore di Mango e dopo aver svelato gli addominali d’acciaio con l’abito fucsia dai tagli strategici, Letizia di Spagna scopre un’altra parte del suo corpo mostrando a tutti il suo fisico scolpito, frutto di duri allenamenti e una dieta equilibrata ma rigida che impone anche alle figlie, o per lo meno a Sofia, la più piccola, dato che sua sorella Leonor si trova in Galles dallo scorso settembre per frequentare un collegio esclusivo.

Letizia di Spagna, il look estivo riciclato

Il look scelto da Letizia per visitare il villaggio di Pinofranqueado non è nulla di originale. Infatti, la Reina ha ripescato dal suo armadio alcuni pezzi top, perfetti per gli impegni estivi meno formali. L’outfit si compone di una blusa verde smeraldo con dettagli bon ton grazie al fiocco sul collo, ormai diventato un must delle teste coronate, da quando l’ha proposto per prima Lady Diana. Non è la prima volta che Donna Letizia s’ispira alla Principessa a proposito di questo particolare ornamento raffinato.

Letizia di Spagna mostra i muscoli

La camicetta è sbracciata e questo permette di mettere in mostra i bicipidi e tricipidi che sono impressionantemente scolpiti. Nemmeno Jane Fonda all’epoca dei corsi di aerobica negli anni Ottanta. Il capo, firmato Carolina Herrera, appartiene alla Regina da 10 anni. La prima volta la indossò nel 2012 a un convegno a Barcellona, l’ha poi sfoggiata nuovamente nel luglio 2017 a Oviedo.

Questa volta l’ha abbinata a un’ampia gonna bianca a fiori rossi e gialli, il modello si chiama “Girasole” ed è di Sweet Matitos, un brand spagnolo creato nel 2017. Anche in questo caso, il capo è riciclato. Donna Letizia lo presentò nel 2018 durante il viaggio ad Haiti. Il prezzo della gonna? 260 euro.

Letizia di Spagna, scarpe in corda per la spiaggia

L’accessorio che fa estate sono indubbiamente le scarpe in corda che la Reina Letizia indossa sempre nei mesi caldi, condividendo con Kate Middleton la passione per queste calzature. Il modello scelto dalla moglie di Felipe è beige, con cinturino alla caviglia, di Macarenas. Ed è perfetto per una passeggiata sulla spiaggia di ciottoli lungo il fiume, dove ha posato con suo marito per alcuni scatti ufficiali.