Letizia di Spagna osa con l’abito da 61 euro e mostra gli addominali

Letizia di Spagna, come indossare l’abito-cerniera

Letizia di Spagna sorprende tutti indossando un abito fucsia davvero audace con un cut out strategico che mostra gli addominali scolpiti e la pancia piatta. Il modello è del brand spagnolo Cayro Woman e costa 61,90 euro. Nonostante la Reina abbia un fisico invidiabile e possa indossare qualunque cosa, il look è apparso fin troppo azzardato persino per lei.

Dopo averci sedotto con l’abito rosso di Carolina Herrera, che appartiene al suo armadio dal 2019, Letizia di Spagna ha deciso di stupirci con una new entry. L’occasione è l’evento organizzato a Valencia per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, durante il quale la Regina ha anche assegnato le Medaglie d’Oro 2022 della Croce Rossa spagnola.

Letizia di Spagna, abito fucsia low cost

Donna Letizia ha voluto presenziare con un nuovo look che decisamente non rispetta il dress code di Corte, per altro da lei molto modernizzato. Infatti, ha indossato un abito fucsia, lungo fino ai polpacci, con maniche a sbuffo, strette sui polsi, scollatura a girocollo. Un modello semplice, in apparenza bon ton, se non fosse per dei tagli laterali all’altezza della vita che svelano la pelle nuda, mettendo ben in evidenza la pancia piatta e gli addominali scolpiti della Reina. Il vestito, del marchio low cost spagnolo Cayro Woman, è in vendita a 61,90 euro.

Letizia lo abbina ad accessori fucsia, la borsa con manico corto di Carolina Herrera, modello Satchel, che ha utilizzato la prima volta nel 2019 durante il viaggio a Cuba, e slingbacks in rettile, sempre della stilista venezuelana.

Originali gli orecchini, anche loro nuovi, due anelli in oro giallo della collezione CXC Siroco che costano 70 euro e sono una creazione artigianale spagnola. Per questo outfit così primaverile, la Reina sceglie una pettinatura più sbarazzina con boccoli ben in evidenza.

Letizia di Spagna mostra la pancia ma non convince

Nonostante Donna Letizia sia magnifica con questo look sgargiante e low cost, in molti l’hanno trovato fuori luogo. Più adatto a un’apparizione pubblica durante le vacanze al mare che a un evento ufficiale della Croce Rossa. C’è chi, come l’esperta dei look della Regina, lo promuove solo se l’intento della Reina è di lanciare un messaggio sui benefici, anche estetici, di una vita sana.