Letizia di Spagna infiamma in rosso: aderenze e zip seducenti

Letizia di Spagna, come indossare l’abito-cerniera

Letizia di Spagna ritorna al suo vero amore: il rosso. Per il suo primo impegno settimanale, la Reina opta per un abito che infiamma, e non solo per il colore, di Carolina Herrera, che gioca con elementi ad alta seduzione.

Letizia di Spagna dimentica l’imbarazzo

Letizia di Spagna arriva all’Auditorium ICEX a Madrid per presenziare alla tavola rotonda del Competitive Advantages of Filming in Spain, diventata l’occasione per presentare il suo stratosferico look rosso. D’altro canto, negli ultimi eventi pubblici gli outfit di Donna Letizia sono stati al centro dell’attenzione. Come il vestito bicolore, bianco e nero, di Mango, che è stato protagonista di un divertente siparietto. Infatti, si è trovata sul palco una donna che indossava il suo identico modello. In seguito a questo incidente, il capo low cost è andato letteralmente a ruba.

Letizia di Spagna seduce in rosso con Carolina Herrera

Per il nuovo appuntamento, Letizia ha cambiato stile e ha scelto un outfit “più patriottico” come lo ha definito il magazine Vanitatis. Infatti, il rosso, non solo è il colore della Reina ma anche della Spagna. Di solito, la moglie di Felipe lo indossa quando deve promuovere le eccellenze sportive del suo Paese, dunque lo ha considerato perfetto per l’evento che la porta a sottolineare l’impegno della Spagna nel settore audiovisivo.

La Reina non ha trovato grandi difficoltà a pescare nel suo guardaroba un look adeguato. Infatti, l’abito rosso di Carolina Herrera è riciclato (come il cappotto baby dello stesso brand), appartiene alla Reina dal 2019. Si tratta di un vestito sbracciato che copre appena le spalle, gonna ampia, tasche incorporate e cerniera frontale che è il dettaglio più significativo e conturbante del modello. Il capo sciancrato aderisce perfettamente al corpo di Letizia segnando la silhouette perfetta.

La moglie di Felipe lo abbina a delle décolletée effetto nude, dal tacco alto e sottile, di Prada e una clutch rossa con dettaglio oro sulla chiusura, in pitone, firmata Carolina Herrera. Molto raffinati gli orecchini a tre foglie di Jose Luis Jewelry, indossati per la prima volta lo scorso 27 aprile a Palma di Maiorca. E naturalmente non poteva mancare l’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, dal quale non si separa mai.

Letizia di Spagna, Regina del riciclo

Invece, Letizia ha presentato in anteprima l’abito rosso a Palazzo della Zarzuela nel settembre 2019 per ricevere la squadra di basket spagnola dopo aver vinto la Coppa del Mondo svoltasi in Cina. Poi lo ha indossato nuovamente nel luglio 2021 a El Pardo per salutare la squadra olimpica, che si stava dirigendo verso le Olimpiadi di Tokyo. In entrambe queste occasioni, la Reina lo ha abbinato a delle slingbacks rosse.