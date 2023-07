Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna sta per andare in vacanza e ha voluto lasciare un’ultima sensazionale immagine di sé con un look firmato Carolina Herrera che punta tutto sulla scollatura profonda, audace perfino per la Reina che è nota per sfidare il rigido dress code della Corte madrilena. Sfiorato lo scandalo. Ma il risultato è sensazionale e non poteva congedarsi al meglio in attesa di partire per Palma di Maiorca dove termina la sua agenda di lavoro presenziando alla serata conclusiva del Festival del Cinema.

Letizia di Spagna lascia senza fiato

Coi suoi ultimi look estivi è evidente che Letizia di Spagna vuole sottolineare il suo décolleté perfetto a 50 anni. Recentemente aveva incantato col completo in seta blu vibrante indossato in occasione dell’evento dedicato al giornalismo. L’effetto push up del top firmato Maksu non era passato certo inosservato.

Per il suo ultimo impegno a Madrid, la Reina cambia decisamente stile. Letizia accompagna suo marito Felipe all’inaugurazione della Galleria delle Collezioni Reali, nel Palazzo Reale della capitale spagnola, uno spazio dedicato alle eccellenze artistiche e culturali del suo Paese. Sua Maestà indossa un abito nuovo, firmato Carolina Herrera, brand che lei adora, secondo forse solo a Hugo Boss.

Letizia di Spagna, l’abito di Carolina Herrera da 1.715 euro

Si tratta di un vestito da cocktail che prende ispirazione dai modelli americani degli anni Cinquanta. Corpetto fasciante con spalline larghe che mettono in risalto i muscoli delle braccia, scollatura profonda a cuore che è un inno alla femminilità e che svela il décolleté perfetto di Donna Letizia, vita strettissima segnata da una cintura nera a cravatta e gonna a ruota ampia e vaporosa che scende fino alle caviglie. Anche la fantasia floreale, nera su sfondo bianco, è molto classica e giustamente retrò. Insomma, l’abito di Letizia è la quintessenza dell’eleganza femminile, bon ton quanto basta ma malizioso nel punto giusto, per mettere in risalto le forme aggraziate e sensuali della Reina. L’abito si può acquistare per 1.900 dollari, pari a 1.715 euro circa. Pare però che si possa acquistare in saldo da Saks Fifth Avenue a soli 475 euro.

Come sottolineato, Carolina Herrera è una firma molto apprezzata dalla Regina. L’abbiamo vista indossare il completo rosa della stilista venezuelana all’incoronazione di Carlo III o all’ultima cena di gala quando ha ospitato a Palazzo il Presidente colombiano quando ha sfoggiato un outfit rosso.

Letizia infine abbina il suo vestito a una clutch di Varela, il brand spagnolo cui si affida solitamente per gli eventi più formali, e a delle slingback i suede nero con tacco alto ma non esagerato, di Carolina Herrera.

Come sempre la Reina non indossa gioielli vistosi. Ad esempio il décolleté è lasciato completamente nudo, anche per risaltare l’abbronzatura perfetta. Mentre non rinuncia agli orecchini a cerchio con brillanti. E non poteva mancare il suo anello di Coreterno, ispirato a Dante, che non toglie mai.

Per quanto riguarda trucco e parrucco, la Reina ha lasciato i capelli sciolti con onde e boccoli, invece il make up puntava sullo sguardo con uno smokey eye nero.

Letizia di Spagna va alle Baleari

Dopo questo evento, Donna Letizia parte per Maiorca dove presenzierà alla chiusura dell’Atlàntida Film Fest. Anche se ufficialmente in vacanza, la Reina, Felipe e le loro figlie Leonor e Sofia non mancheranno di fare qualche apparizione pubblica alle Baleari come è da tradizione. In agenda Re e Regina hanno già un ricevimento con le autorità locali fissato per il 3 agosto.