Letizia di Spagna incontra Giorgia Meloni e incanta con l’abito trasparente

Letizia di Spagna, i look di settembre che fanno tendenza

Letizia di Spagna ha letteralmente stregato i 47 leader di Stato, compreso Zelensky, al Vertice della Comunità Politica Europea all’Alhambra, indossando un abito personalizzato con trasparenze strategiche, creato da Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, l’abito trasparente al limite del protocollo

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno offerto ai Capi di Stato un banchetto sontuoso e uno spettacolo di flamenco a Granada. La Reina ha davvero lasciato senza fiato con un outfit non originale, nel senso che lo aveva già sfoggiato cinque anni fa, ma di grande impatto. Ancora una volta Donna Letizia riesce a sedurre con classe, puntando su un delicato vedo non vedo che certo non è passato inosservato. I leader politici sono incantanti dalla sua bellezza ed eleganza. E scatta il bacio con Macron.

La Regina infatti ha indossato un abito da cocktail, firmato Carolina Herrera, composto da un corpetto nero, senza maniche che mette in mostra le braccia muscolose e abbronzate, che termina sul fianco con delle trasparenze al limite del protocollo reale, e da una gonna bianca con decori floreali stilizzati neri, a balze.

Era il 2018 quando Letizia ha debuttato con questo abito. A quel tempo era in visita ufficiale negli Stati Uniti. Allora lo abbinò ai sandali metallizzati di Magrit; questa volta ha optato per scarpe più eleganti, ossia le slingback di Manolo Blahnik che le piacciono tanto, cui ha abbinato una clutch di Magrit, spesso criticata per la sua forma antiquata. Donna Letizia ha raccolto i capelli in una coda alta e tirata che risalta i preziosi orecchini in oro bianco e diamanti a forma floreale la cui origine è sconosciuta, anche se appartengono al suo scrigno da diversi anni. La prima volta li indossò nel 2014, subito dopo essere diventata Regina.

Giorgia Meloni incontra Letizia di Spagna

Letizie e Felipe hanno incontrato prima Zelensky che ha salutato calorosamente la Reina e poi gli altri capi di Stato tra i quali c’era Giorgia Meloni che indossava un completo blu, composto da pantaloni larghi e una lunga giacca a tre quarti chiusa da una cintura di stoffa con fiocco sul fianco.

I Sovrani hanno offerto ai leader politici uno spettacolo di flamenco della cantante Marina Heredia che si è tenuto nei giardini della Alhambra e un banchetto preparato dallo chef Paco Morales, due stelle Michelin ottenute nel suo ristorante di Córdoba, chiamato Noor e aperto dal 2016.

La settimana lavorativa di Letizia di Spagna si conclude a Saragozza. La Reina e Felipe raggiungono la loro primogenita Leonor, cadetta dell’Accademia Militare per due giorni di cerimonie, tra cui il giuramento alla bandiera.