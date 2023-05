Letizia di Spagna: abito rosso fuoco, tiara in diamanti e sguardi taglienti

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna e suo marito Felipe ospitano a Madrid il Presidente della Colombia, Gustavo Petro, e sua moglie, Verónica Alcocer, in visita di Stato per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. La Reina ha incantato la coppia coi suoi look e per la cena di gala ha sfoggiato un abito rosso haute couture con tiara floreale, da lasciare senza fiato. Ma non sono mancati gli sguardi taglienti.

Letizia di Spagna sembra stia facendo le prove per l’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio dove parteciperà ovviamente con Felipe ma senza i suoceri Sofia e Juan Carlos e senza le figlie.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, l’abito da sera di Carolina Herrera

Così a distanza di un anno, finalmente la Reina ha l’occasione di indossare un magnifico abito da sera di alta rappresentanza. Lo sceglie rosso, il colore che più le dona e meglio la contraddistingue, oltre ad essere il colore simbolo della Spagna. Il look di Letizia di Spagna è minimal, il disegno del vestito è semplice e definisce perfettamente la sua silhouette filiforme. L’abito è a girocollo con corpetto strutturato e maniche corte a peplo che si ripete sui fianchi e una gonna lunga aderente fino ai piedi dove si apre a sirena con un piccolo strascico. Il modello è firmato Carolina Herrera, uno dei brand preferiti dalla Regina.

Fonte: Getty Images

Il magnifico abito da sera è abbinato a delle peep toe scamosciate con plateau rosso, firmato Magrit. Ha impreziosito il suo look con degli orecchini a lobo e il suo immancabile anello ispirato a Dante. Ma soprattutto in via eccezionale ha sfoggiato due gioielli della Corona: la tiara floreale di Mellerio, una delle sue preferite tra le sette che ha a disposizione, e che indossa come un cerchietto.

Letizia di Spagna, la tiara a fiori

Realizzata in platino e diamanti dalla storica gioielleria Mellerio di Parigi , nel 1867, questa tiara è composta da tre fiori, di cui quello centrale è il più grande, con gambo e fiori. Il Governo spagnolo la donò a Donna Sofia in occasione del suo matrimonio con Juan Carlos. Letizia l’ha indossata l’ultima volta nel 2019 in occasione di una cena di Stato a Palazzo.

Il secondo gioiello della Corona indossato da Letizia è la spilla a forma di fiocco, realizzata con diamanti, che originariamente apparteneva alla Regina María Cristina d’Austria, bisnonna del Re Juan Carlos I, donata poi a Donna Sofia.

Letizia di Spagna, le critiche al gala

Durante il banchetto non sono mancati sguardi taglienti tra la Reina e il Presidente della Colombia che si è rifiutato di rispettare il dress code, indossando la giacca con la cravatta anziché il frac, e per questo è stato molto criticato, ma ha accettato di portare la collana dell’Ordine di Isabella la Cattolica, uno dei più importanti del regno di Spagna. Durante il discorso di Gustavo Petro lo sguardo di Letizia è eloquente.

Fonte: Getty Images

Mentre la First Lady, Verónica Alcocer, ha seguito le linee guida del Palazzo sfoggiando un lungo abito blu elettrico con cappa e la fascia gialla e bianca appartenente sempre all’Ordine di Isabella la Cattolica.