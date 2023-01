Letizia di Spagna, il nuovo anello ispirato a Dante da 915 euro

Letizia di Spagna, Pasqua Militare con l’abito in pizzo che ha conservato per 10 anni

Letizia di Spagna non ama molto ostentare gioielli, mantenendo sempre il suo look sobrio ed elegante. Ma nelle ultime settimane la Regina è stata avvistata con un nuovo anello, dal quale non si separa mai. Il prezioso pare sia un dono di Natale delle sue figlie, e contiene una dedica speciale ispirata a un verso di Dante della Divina Commedia. Il valore? Quello affettivo inestimabile, quello reale non è da meno. E si tratta di un regalo interamente Made in Italy.

Una citazione di Dante per Natale: il profondo regalo per Letizia

La Regina di Spagna è ben nota per i suoi look sempre perfetti, che l’hanno resa, nel corso degli anni, un’icona di stile senza pari. Eppure, proprio nelle scorse settimane, una rivista inglese ha decretato che Letizia Ortiz è una delle royal che spende meno per i suoi outfit, grazie alla sua costante scelta di riciclo. Ma non solo.

Infatti, ciò che la differenzia da altre, come Kate Middleton o Charlene di Monaco, è l’uso molto limitato di gioielli, molti dei quali appartengono a Letizia o alla Famiglia Reale spagnola da decenni. Niente sfarzo o spese pazze in preziosi, la moglie di Re Felipe è (quasi) sempre minimal nella scelta degli accessori.

Una costante è sempre stata il suo anello preferito, un pezzo in oro con un ovale, firmato dal designer Karem Hallam che è stato considerato, sino ad oggi, il suo ‘talismano’. Nelle ultime settimane, però, qualcuno ha notato un anello diverso alla sua mano, che ha preso posto di quello ben più noto.

Secondo indiscrezioni, si tratta di un regalo di Natale delle sue figlie, Leonor e Sofia, che hanno voluto fare una dedica speciale alla loro mamma: “Amor che tutto move” si legge in rilievo all’esterno, una chiara citazione della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Non solo, i bene informati riportano che ci sarebbe una seconda incisione, all’interno: “Fino a quando vivrò, tu sarai amata“, tratta da una ballata inglese del Medioevo. Due dediche d’amore bellissime, specie perché fatta da due figlie alla loro madre. Ora è chiaro perché, dopo tanti anni, Letizia di Spagna abbia deciso di cedere il posto a questo nuovo anello, dal quale non si separa davvero mai.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, quanto vale il suo nuovo anello

Ma il prezioso non ha solo un inestimabile valore sentimentale: secondo Hola, l’anello ricevuto in dono dalla Regina Letizia per Natale dalle sue ragazze, varrebbe circa 915 euro. Certo, una grande spesa, ma non immensa per una Sovrana ma, non dimentichiamo, non è un pegno d’amore o un gioiello di famiglia, ma un regalo delle sue figlie adolescenti.

Il pezzo, pensate, è Made in Italy, realizzato da un brand romano interamente a mano: infatti, Michelangelo Brancato e Francilla Ronchi del marchio Coreterno, sono noti per la scelta di restare fedeli alla manualità, non cedendo alle più innovative tecniche. L’anello è in oro giallo 18 carati, ma sono le due splendide incisioni a darle quel valore in più, non solo materiale.

Ancora una volta Letizia di Spagna lascia il segno, e lo fa senza ostentare pietre preziose, corone o tiare.