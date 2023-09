Letizia di Spagna in pizzo bianco: l’abito trasparente fa scalpore

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è volata a Pamplona con suo marito Felipe per presenziare all’evento istituzionale che celebra il VI Centenario del Privilegio dell’Unione. La Reina sceglie di indossare un abito in pizzo bianco che la fa sembrare una sposa mentre attraversa la navata centrale della cattedrale della città. Anche se la stoffa semi-trasparente ha suscitato non poco scalpore.

Letizia di Spagna in pizzo bianco trasparente

Dopo le vacanze trascorse a Palma di Maiorca e dopo aver accompagnato sua figlia Leonor all’Accademia militare di Saragozza e aver salutato sua figlia Sofia che è andata in Galles a completare gli studi, Letizia di Spagna è tornata al lavoro. Il suo primo impegno è stato per la consegna dei premi Unicef dove si è presentata con il tailleur del potere, un completo giacca e pantaloni rosa, firmato Hugo Boss.

Poi si è recata con Felipe in Navarra, a Pamplona per un appuntamento istituzionale, il VI centenario del Privilegio dell’Unione. Si tratta di un documento risalente, siglato nel 1423 da Carlo III di Navarra, con il quale i tre centri principali che formavano Pamplona sono stati riuniti in un’unica città.

Fonte: Getty Images

Donna Letizia si è presentata alle celebrazioni con un abito in pizzo guipure bianco, sciancrato, senza maniche e con gonna midi svasata. La Reina è molto affascinante, complice anche il gioco di vedo non vedo della stoffa. Il vestito, firmato Sfera, è già diventato virale, grazie alle sue semitrasparenze strategiche. Ancora una volta la Reina fa parlare di sé grazie ai suoi look, non sempre strettamente in linea con il protocollo di Corte. Ma Letizia è pur sempre la Regina e quindi adesso è lei che detta le regole.

Malgrado l’abito abbia suscitato non poco scalpore, non è la prima volta che Letizia lo indossa. Ha debuttato col look semitrasparente nel giugno 2022 alla cerimonia di consegna della Bandiera Nazionale alla Forza Navale Speciale di Guerra. L’outfit ha avuto così tanto successo che l’ha sfoggiato ancora una volta a maggio 2023 quando ha accolto a Palazzo il Presidente della Colombia, Gustavo Francisco Petro, e la First Lady, Verónica Alcocer.

Fonte: GettyImages

Letizia di Spagna, gli orecchini di quado era Principessa

A Pamplona però Donna Letizia ha brillanto con un paio di orecchini scintillanti. Anche in questo caso si tratta di un riciclo. Si tratta dei pendenti, creati da Yanes, che fanno parte della sua collezione dai tempi in cui era Principessa delle Asturie. Sono realizzati in oro bianco, diamanti taglio brillante, acquamarina e tormaline rosa, oltre a perle australiane. Il loro valore è stimato intorno ai 550 euro, ma non sono più in vendita. In effetti, la prima volta che glieli abbiamo visti era il 2007. L’unico altro gioiello indossato per l’occasione da Letizia è il suo amato anello ispirato a Dante.

Infine, completano il look le slingback nude di Carolina Herrera. Sua figlia Leonor ne ha un paio simili, tanto che in molti credevano che la Reina gliele avesse prestate, ma poi si è scoperto che hanno numeri differenti.