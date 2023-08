Letizia di Spagna, primo evento di Leonor e Sofia da sole: look ‘vitaminici’

Letizia di Spagna perde anche la secondogenita Sofia. Anche l’Infanta, come sua sorella maggiore Leonor qualche anno fa, ha lasciato i genitori per studiare in un prestigioso college in Galles.

Letizia di Spagna, l’addio commosso alla figlia Sofia

Dunque Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno salutato con commozione all’aeroporto di Madrid anche la secondogenita Sofia che a 16 anni ha seguito le orme della sorella Leonor, completando gli studi nell’esclusivo United World College of the Atlantic, che ha sede in Galles in un castello che sembra Hogwarts, la scuola di magia di Harry Potter. Si tratta della stessa scuola frequentata fino allo scorso anno dalla Principessa delle Asturie che a fine agosto è entrata nella accademia militare di Saragozza per completare la sua formazione militare, necessaria in quanto futura Regina di Spagna.

Letizia e Felipe hanno deciso di impartire la medesima istruzione a entrambe le figlie. Quindi, anche Sofia terminerà gli studi superiori con due anni passati all’estero, anche se lei non salirà sul trono, salvo un colpo di scena della sorella che per il momento però sembra ben convinta, se gli spagnoli la vorranno, di ereditare la corona dal padre.

Letizia di Spagna, quanto costa il college esclusivo della figlia

La Reina e suo marito spenderanno per l’istruzione di Sofia ben 86mila euro in due anni, tale è la retta del college gallese. Ma hanno voluto tranquillizzare i sudditi spiegando che pagheranno gli studi della secondogenita con il loro patrimonio personale. Evidentemente Letizia e Felipe vogliono evitare che tra le figlie si creino inutili attriti, perciò vengono trattate allo stesso modo anche se il destino della Principessa delle Asturie avrà un peso decisivo nella storia della Spagna. Insomma, vogliono evitare che si arrivi alla situazione in cui oggi si trovano William e Harry, dove quest’ultimo ha sempre sofferto di inferiorità rispetto al fratello maggiore, perché trattato diversamente secondo le regole ferree della Corte inglese. Anche se molte delle lamentele del Duca di Sussex si sono poi rivelate infondate.

In ogni caso, per il momento Leonor e Sofia sono molto unite e Letizia e Felipe hanno fatto in modo di trattarle allo stesso modo offrendo ad entrambe le stesse possibilità.

Adesso però la Reina si troverà sola a Palazzo con la sua dolce metà. Ha congedato l’Infanta accompagnandola personalmente all’aeroporto come fece due anni fa con Leonor.

Sofia di Spagna, le prime foto nel college in Galles

Sofia è apparsa serena ed entusiasta di cominciare questa nuova esperienza che la rende indipendente dai genitori, proprio come sua sorella Leonor che per i prossimi due anni riceverà un’istruzione militare entrando nel reparto fanteria dell’esercito spagnolo, come suo padre Felipe. Probabilmente, questo passaggio nell’esercito Sofia potrà risparmiarselo. Intanto la Casa Real ha pubblicato le prime foto della 16enne nel collegio in Galles, proprio come fece due anni fa con Leonor. La ragazza sorride felice. Sullo sfondo c’è il castello di San Donato, la sede della prestigiosa scuola.

Sofia di Spagna, la maxi camicia di H&M

Sofia indossa un paio di pantaloni cargo grigi, una maxi camicia scozzese di H&M (22,97 euro circa) e un top nero che mostra l’ombelico. Non proprio principesco, ma infondo lei non è una Principessa e può ottenere più concessioni in fatto di dress code, almeno finché non si trova a Palazzo. Insomma, l’idea di Letizia è di far apparire la figlia come un’adolescente al pari delle altre. Completano il look delle calze con fantasmi Jimmy Lion (9,95 euro) e le Reebok Club C 85.