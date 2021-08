Letizia di Spagna, Leonor è arrivata college e ha già una rivale: Alexia d’Olanda

editato in: da

Letizia di Spagna impeccabile anche in vacanza: il look low cost da imitare

Leonor, figlia maggiore di Letizia e Felipe di Spagna ed erede al trono, è partita per il Galles per frequentare il prestigioso UWC Atlantic College. A un giorno dal suo arrivo ha già una rivale, Alexia d’Olanda, secondogenita di Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima.

Leonor ha salutato all’aeroporto di Madrid mamma Letizia che l’ha stretta in un forte abbraccio, papà Felipe, più composto ma egualmente orgoglioso di sua figlia, e sua sorella Sofia che forse più di tutti soffrirà per la sua assenza. La Principessa delle Asturie ha cominciato così la sua nuova avventura che durerà due anni, per la quale i genitori spenderanno circa 76mila euro solo di retta scolastica. Ma l’educazione della futura Regina di Spagna deve essere perfetta e poi stando alla tradizione deve essere internazionale. Anche suo padre Felipe ad esempio completò gli studi all’estero.

Leonor, che compirà 16 anni il prossimo 31 ottobre e ha ereditato la bellezza della Reina Letizia, è stata fotografata al suo arrivo nell’esclusivo collegio dove tra l’altro prenderà lezioni di letteratura tibetana. La Principessa sembra arrivata al Castello di Harry Potter e in effetti la sua scuola ha il curioso nomignolo di “Hippie Hogwarts”, mentre lei sembra la nuova Hermione Granger.

La figlia di Letizia di Spagna ha già dato prova di sé in pubblico presenziando coi genitori a eventi ufficiali e tenendo discorsi, mentre quest’estate ha partecipato a un impegno di Corte da sola. Sempre molto formale nei look, i primi scatti ufficiali di Leonor come studentessa dell’UWC Atlantic College la ritraggono come un’adolescente qualunque in jeans, maglietta a righe bianca e blu e sneaker. L’erede al trono appare sorridente e felice di iniziare questa esperienza che la rende indipendente dai genitori.

Adesso la figlia di Letizia dovrà osservare una quarantena di 10 giorni durante i quali seguirà le lezioni online. Il programma di studio è così strutturato: dalle 8 alle 12 lezioni, segue la pausa pranzo, alle 14 si riprende per un’ora, poi gli studenti saranno impegnati in diverse attività obbligatorie. Alle 18 è servita la cena e quattro ore dopo i tutor fanno l’appello prima di andare a dormire. Nei weekend gli studenti hanno il permesso di ricevere visite e di uscire. Leonor tornerà a casa durante le vacanze e per presenziare ad alcuni eventi nazionali come il Columbus Day il 12 ottobre o la consegna dei Premi Principessa delle Asturie nello stesso mese.

Il college ospita circa 300 ragazzi di diverse nazionalità e tra questi c’è anche Alexia d’Olanda. La Principessa coetanea di Leonor sta seguendo il suo stesso percorso di studi ed è probabile che darà del filo da torcere alla figlia di Donna Letizia almeno in termini di visibilità ed esposizione mediatica. Le due ragazze sono arrivate in Galles insieme e per entrambe sono state realizzate delle foto ufficiali del loro primo giorno a scuola e tutte e due sono state immortalate col perfetto look da adolescenti.