Letizia di Spagna, la figlia Leonor parte per il college: foto dell’addio

Letizia di Spagna impeccabile anche in vacanza: il look low cost da imitare

Letizia di Spagna si separa dalla figlia Leonor che per due anni frequenterà un prestigioso college nel Galles. La Regina, insieme a suo marito Felipe e la figlia minore Sofia, ha accompagnato la Principessa delle Asturie all’aeroporto di Madrid dove non è mancato un commosso addio.

Finite le vacanze estive, comincia per Leonor una nuova fase della sua vita. Destinata a salire sul trono, la figlia della Reina Letizia e di Felipe di Spagna inizia un percorso di studi all’esclusivo UWC Atlantic College in Galles, per il quale i suoi genitori spenderanno 67mila sterline in due anni.

La scuola, situata in un castello del XII secolo nella Valle di Glamorgan prevede tra le lezioni materie come il Tai Chi e la letteratura tibetana, tanto da essere soprannominata “Hippie Hogwarts”. Molte teste coronate d’Europa sono passate tra le sue aule. Anche Leonor avrà compagne di banco altolocate come la Principessa Alexia d’Olanda.

Letizia di Spagna ha salutato la figlia maggiore all’aeroporto di Madrid, sfoggiando un look casual ma ultra chic composto da giacca e pantaloni a culotte color ghiaccio e sneaker bianche. La Regina ha stretto a sé Leonor in un tenero e lungo abbraccio. Mentre Felipe, decisamente più composto, si è intrattenuto a tu per tu con la Principessa, probabilmente per darle le ultime raccomandazioni.

Mentre la più triste della famiglia per questa prolungata separazione è sembrata l’Infanta Sofia che ha abbracciato forte forte la sorella. Le due ragazze sono da sempre molto unite e fin ad ora avevano frequentato la stessa scuola a Madrid.

Leonor è apparsa indubbiamente emozionata ma dietro la mascherina era percepibile un sorriso, probabilmente contenta di iniziare questa nuova avventura che la farà sicuramente sentire più grande e indipendente.

La Principessa delle Asturie è salita sull’aereo indossando una t-shirt a righe bianche e blu in stile bretone, jeans, sneaker bianche, giacca color salvia sul braccio, zaino in spalla e trolley.