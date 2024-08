Leonor di Spagna irresistibile in divisa da ufficiale, primo giorno di scuola

Fonte: IPA Leonor di Spagna

Primo giorno di scuola per la Principessa Leonor. La figlia maggiore di Letizia di Spagna è infatti entrata nella Scuola Navale Marín (Pontevedra) per arruolarsi nella Marina come guardiamarina di prima classe. La futura Regina è un incanto nella sua divisa bianca e ha già conquistato tutti con il suo fascino.

Leonor di Spagna, primo giorno alla Scuola Navale senza Letizia

Malgrado il momento importante per la sua formazione di futura Sovrana, Leonor era sola. Infatti, i suoi genitori non erano presenti al suo primo giorno nella Scuola Navale. Re Felipe si trova a Barcellona per assistere alla Coppa America, mentre Letizia di Spagna dal 30 agosto al 2 settembre è a Parigi per presenziare alle Paralimpiadi. Dunque, i doveri della Corona hanno impedito a entrambi di essere accanto alla Principessa delle Asturie nel giorno del suo ingresso alla Scuola Navale.

Anche sua sorella Sofia non ha potuto presenziare al suo arrivo a Pontevedra, perché è partita lo scorso 23 agosto per il Galles dove sta studiando nello stesso college prestigioso che ha frequentato anche Leonor.

Fonte: IPA

Ma la primogenita di Letizia di Spagna se l’è cavata benissimo, anche da sola. In fondo, ha già vissuto un’esperienza simile lo scorso anno all’Accademia militare di Saragozza dove è rimasta per tutto il 2023, impegnandosi in esercitazioni per diventare un soldato esperto. L’addestramento militare fa parte del curriculum formativo della Principessa che quando succederà al padre e diventerà Regina di Spagna sarà anche a capo delle Forze Armate.

Leonor di Spagna affascina con la divisa bianca

Leonor ha suscitato l’ammirazione di tutti presentandosi, come da protocollo, alla Scuola Navale con la divisa da ufficiale della Marina. È la prima volta che la indossava ed era stupenda: il fascino della divisa, è proprio il caso di dirlo.

L’uniforme della Marina è caratterizzata dal fatto di essere bianca. È composta da una giacca monopetto con bottoni d’oro, due tasche sul petto, spalline nere con decori dorati, pantaloni con riga in mezzo, cappello a coppola e scarpe stringate e guanti, entrambi bianchi.

Fonte: IPA

Leonor ha raccolto i capelli in uno chignon basso e tirato, a treccia, come è solita fare quando indossa la divisa militare, un tocco di femminilità in un outfit maschile.

All’arrivo, molto sorridente, la Principessa è stata ricevuta da Pedro Cardona, direttore dell’Accademia Navale, e successivamente ha stretto le mani a diversi ufficiali. Poi è entrata all’interno dell’edificio per firmare il libro d’onore dell’istituzione militare, esattamente come 38 anni fece suo padre Felipe.

Fonte: IPA

Nel registro si legge: “S.A.R. della Principessa delle Asturie è entrato nella Scuola Militare Navale il 29 agosto 2024.” E sotto la firma Leonor ha voluto aggiungere alcune parole personali: “Oggi mi iscrivo, con grande entusiasmo, a questa Scuola Militare Navale per proseguire la mia formazione militare. Sono certa che qui avrò l’opportunità di apprendere molto e di condividere tante esperienze importanti con i miei compagni di classe. Con affetto, Leonor, Principessa delle Asturie.”