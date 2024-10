Fonte: IPA Adriano Celentano

Adriano Celentano si fa vedere poco e parla ancora meno. Almeno fino a poco tempo fa, perché nelle ultime settimane, il “molleggiato” più famoso della musica italiana ha iniziato a farsi sentire. Celentano dice tanto e non le manda a dire. Dopo la lite a distanza con l’amico/nemico Teo Teocoli, il cantante si scaglia sui social contro il giornalista Giovanni Floris.

Adriano Celentano contro Giovanni Floris

Il martedì sera Adriano Celentano, e chissà se con lui la moglie Claudia Mori, non guarda Temptation Island ma preferisce occuparsi di attualità ed essere spettatore del talk show diMartedì, in onda dal 2014 su La 7. Al mito di 24 mila baci la trasmissione giornalistica piace parecchio, seppur non apprezza – aveva dichiarato lui stesso su Facebook – “i continui applausi finti ogni tre secondi”. E pare che, ultimamente, a infastidire Celentano sia persino il conduttore stesso, il giornalista Giovanni Floris.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, a didascalia di una sua foto che lo ritrae al fianco di una pantera (perché?!), Adriano ha scritto – con tanto di firma nome e cognome – una lettera aperta al “caro Foris”. La missiva si apre affermando che “nonostante l’inutile sottofondo degli applausi, la tua trasmissione continua a piacermi”. Ma c’è un ma: “Un nuovo intralcio sta prendendo il sopravvento”, un disturbo che, secondo Celentano, si verifica quando “come ospite hai Michele Santoro”.

Cosa sarà mai successo. Il rocker lo spiega senza mezzi termini: “Devo dire che sei particolarmente ‘ODIOSO’ quando in modo assai prepotente, cerchi di spezzare il suo intervento, obbligandolo a parlare più veloce che può per paura di non riuscire a concludere il suo pensiero. Con il risultato, oltretutto, di rendere incomprensibile non solo il suo dire ma anche il tuo…”. Che Celentano e Santoro fossero sulla stessa lunghezza d’onda non è mai stato un segreto, ma chi immaginava che il legame tra i due fosse così forte da spingere il cantante a prendere le difese dell’amico in modo così deciso.

Celentano scatenato sui social

Non è la prima volta che Adriano Celentano utilizza il proprio profilo Instagram per criticare qualcuno o rispondere alle critiche. Meno di un mese fa lo aveva già fatto con Teo Teocoli. Ospite di un noto podcast, il comico aveva lamentato dell’improvviso allontanamento del rocker, scomparso all’improvviso dopo un’amicizia ultradecennale, forse per colpa di Claudia Mori dice l’ex conduttore de Le Iene che si prepara al ritorno in Rai: “Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto”.

Decisamente più diplomatico che con Floris, a Teocoli Celentano ha risposto con una magistrale virata: “Se non rispondo alle tue chiamate è perché ti voglio bene!” ha scritto, chiedendosi persino come il visualizzato e non risposto Teo non riesca capirlo. Invitando l’amico a non prendersela, perché “se sei triste, mi intristisco anch’io”. E, dopo aver ricordato le grandi risate fatte assieme, concludendo con un vero tocco di classe: “Chiama pure se vuoi, tanto io non rispondo…”