Fonte: IPA Adriano Celentano e Teo Teocoli

È grande la curiosità intorno alla vicenda che sta interessando il rapporto tra Teo Teocoli e Adriano Celentano, un tempo definito di amicizia e complicità. Pare però che da tempo non sia più così e, addirittura, pare che il Molleggiato si neghi al telefono ignorando le continue chiamate di colui che potremmo definire come il suo alter ego. E così, a distanza di diversi giorni dalle esternazioni del comico a Tintoria, arriva la replica che non lascia spazio a troppi dubbi.

La risposta di Celentano a Teo Teocoli

“Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinque anni è finito tutto. È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però… Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio, quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto”, ha raccontato Teo Teocoli a Tintoria, il podcast condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti in cui ha espresso il suo risentimento per aver perso colui che riteneva un amico.

La replica di Adriano Celentano non si è fatta attendere: “Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate… Ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io… Ricordi quante risate… E le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu… Avresti dovuto vedere la tua faccia… Quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo…”, ha scritto via Instagram, lasciando chiaramente intendere di non aver intenzione di sollevare il ricevitore e rispondere a Teocoli.

La verità di Ornella Vanoni

A parlare della condizione di Adriano Celentano è stata anche Ornella Vanoni, che aveva raccontato di come il suo collega avesse scelto di non uscire di casa per paura di ammalarsi. Lo ha inoltre definito come una persona deliziosa ma che, purtroppo, teme di entrare in contatto con i virus. Solo qualche anno fa, era rimasto vittima di una pesante influenza che l’aveva costretto a letto per diverso tempo. Da quel momento non si era più visto ma aveva promesso di tornare in televisione con un nuovo programma.

Il suo ultimo progetto televisivo risale a prima della pandemia e in particolare al cartoon Adrian, disegnato da Milo Manara ma che non aveva ottenuto il successo sperato. L’artista ci aveva lavorato per moltissimo tempo e aveva incassato il colpo degli ascolti bassi. Per cercare di risollevare le sorti dello show, era stata cambiata la formula, con gli ospiti invitati nell’anteprima, ma non era servito a molto.

Oggi, il Molleggiato torna a farsi sentire per rispondere a Teo Teocoli e per farsi vivo, oltre ad aver ribadito di non avere intenzione di rispondere al telefono. Starebbe aspettando una risposta da parte sua anche la figlia Rosalinda, che non lo sentirebbe da circa otto mesi.