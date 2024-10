Il bordeaux è la nuova ossessione: da Elisabetta Gregoraci a Emily Ratajkowski

Bordeaux, volendo essere più originali burgundy, più tradizionalisti vinaccia oppure ancora, appellandosi al sofisticato fare inglese, merlot. I modi per riferirsi a lui sono molteplici, eppure la passione nel vestirlo sempre la medesima: è tale intensa e misteriosa sfumatura a dominare incontrastata nello street style dell’autunno in corso, apportando ad esso una dose inebriante di coolness. Le gradazioni da prediligere sono tutte quelle frutto del punto di incontro tra il rosso scuro, il marrone ed il viola. Da sempre emblema di potere e ricchezza, abbiamo visto il liquoroso colore in oggetto tingere le passerelle d’haute couture destinate a presentare le collezioni moda che indosseremo da qui sino all’anno prossimo, in raffinati mix and match ad esplorare ogni gusto e stile. Perché piace tanto? Forse per l’innata intensità, associata al suo non essere eccessivamente luminoso. Forse per la gran quantità di abbinamenti a cui si presta, specie secondo la palette colori tipica di stagione, quella dominata dai toni della terra. Quali sono le formule di stile vincenti per indossare e mixare il bordeaux nel modo giusto? Ce lo svelano le celebrities, prime vittime della nuova ossessione autunnale.