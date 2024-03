Letizia di Spagna, la sua Pasqua con le figlie Leonor e Sofia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Inizia la Settimana Santa per la famiglia reale spagnola, un periodo che intreccia intimamente tradizione e rinnovamento. Quest’anno, la riunione di Don Felipe, Doña Letizia e delle loro figlie, Leonor e Sofia, porta con sé un significato particolare, sottolineando la forza dei legami familiari in un contesto di continui cambiamenti. La pandemia ha imposto nuove modalità di celebrazione, ma la famiglia reale ha saputo adattarsi, mantenendo vive le proprie tradizioni pur introducendo novità.

La Pasqua di Letizia di Spagna con le figlie Leonor e Sofia

La Settimana Santa della famiglia reale è ufficialmente iniziata. Sebbene negli ultimi giorni non ci siano state attività ufficiali per Don Felipe e Doña Letizia, è solo a partire da questo Giovedì Santo che i quattro membri della famiglia hanno avuto l’occasione di riunirsi nuovamente.

La principessa Leonor, attualmente al secondo anno di studi presso l’Accademia Militare Generale di Saragozza, e l’infanta Sofia, iscritta al primo anno del programma di diploma internazionale presso il collegio UWC Atlantic College in Galles, non si vedono dal periodo natalizio. Pertanto, l’attesa per il loro incontro è grande e avranno molto da raccontarsi riguardo le esperienze vissute durante l’ultimo trimestre.

Negli anni, le abitudini pasquali della famiglia reale hanno subito delle variazioni: se una volta i soggiorni a Palma di Maiorca rappresentavano una consuetudine per Leonor e Sofia quando erano bambine, la pandemia ha modificato queste tradizioni. Ad esempio, l’anno scorso, la famiglia è stata vista godersi gli eventi della Settimana Santa a Chinchón, nei pressi di Madrid.

Una tradizione familiare rinnovata

La Settimana Santa rappresenta per la famiglia reale spagnola un’occasione di riunione e condivisione. Quest’anno, la regina Letizia, insieme al re Felipe VI e alle principesse Leonor e Sofia, ha in programma di celebrare queste festività in un modo che riflette sia la continuità della tradizione che la sua evoluzione nel tempo.

Se in passato le vacanze a Palma di Maiorca segnavano il rituale pasquale della famiglia, gli eventi recenti e le circostanze globali hanno portato a nuove scelte, simboleggiate dall’anno scorso dalla presenza dei quattro a Chinchón, vicino Madrid. Queste modifiche nel programma delle celebrazioni pasquali raccontano la storia di una famiglia che, pur rimanendo fedele ai suoi impegni pubblici, non esita a reinventare le proprie tradizioni per adattarsi a nuovi contesti.

La principessa Leonor e l’infanta Sofia, rispettivamente impegnate in studi che le hanno portate lontano da casa — la prima all’Accademia Militare Generale di Saragozza e la seconda al collegio UWC Atlantic College in Galles — si ritrovano durante la Pasqua per un atteso momento di riunione familiare.

La loro separazione durante il periodo scolastico rende questi momenti insieme ancora più preziosi e carichi di emozioni. Il recente incontro dei re Felipe e Letizia con la loro figlia maggiore, Leonor, che ha iniziato le sue vacanze di Pasqua, sottolinea l’importanza dei legami familiari e della condivisione di esperienze comuni, come dimostra la sosta al ristorante dell’Hotel El Patio durante il viaggio di ritorno a casa.

In queste occasioni, l’eleganza e lo stile di Letizia di Spagna e delle sue figlie non passano inosservati. La scelta dei loro outfit durante la sosta a La Almunia de Doña Godina riflette la loro capacità di combinare semplicità e raffinatezza, un tratto distintivo che le rende fonte di ispirazione per molte. La spontaneità con cui si sono lasciate fotografare insieme al personale dell’hotel parla di una famiglia reale vicina alla gente, capace di mantenere un legame con la propria terra e le sue tradizioni pur vivendo sotto i riflettori.