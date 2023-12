Letizia di Spagna, la Regina di stile del 2023

Elegante, sofisticata e, in qualche occasione, velatamente sensuale: Letizia di Spagna non si è risparmiata in fatto di stile nel 2023, collezionando una serie di outfit degni delle migliori fashioniste in circolazione. Se per le sue uscite quotidiane non disdegna look casual e comodi, per quelle ufficiali l'ex giornalista rimane fedele all'etichetta: in occasione della visita in Danimarca, ad esempio, ha sfoggiato un sontuoso abito blu ed una maestosa tiara ricoperta di pietre preziose.