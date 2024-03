Letizia di Spagna, il look denso di significato: la giacca rossa che fa la differenza

Il look di Letizia di Spagna parla più di mille parole: eleganza, impegno sociale e simbolismo si intrecciano in un'immagine potente

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna: il look con la giacca rossa

Nel cuore pulsante della moda reale, dove eleganza e stile si intrecciano con messaggi profondi e significativi, Letizia di Spagna emerge ancora una volta come icona di un’eleganza consapevole e impegnata. La scelta del suo look, in particolare per la cerimonia promossa dalla Fondazione Mutua Madrileña, non è stata casuale ma carica di simbolismo e intento, un vero e proprio statement di stile con una potente eco sociale.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna: la giacca rossa che fa la differenza

La cerimonia, tenutasi a Madrid, ha visto la Fondazione Mutua Madrileña presentare i beneficiari dei nuovi aiuti: 34 progetti senza scopo di lucro dedicati a vari ambiti, dalla lotta contro la violenza di genere all’inserimento dei giovani a rischio di esclusione sociale, dimostrando un impegno profondo verso la responsabilità sociale e culturale.

È in questo contesto di solidarietà e impegno civile che il look di Letizia di Spagna acquista un significato ancora più profondo: la scelta di una vivace giacca rossa in tweed, realizzata dalle donne del centro di Apramp, diventa un simbolo tangibile di sostegno e apprezzamento per le attività dell’organizzazione, dedicata alla prevenzione, al reinserimento e alla cura delle vittime di sfruttamento sessuale e traffico di esseri umani.

La storia della giacca rossa indossata da Letizia di Spagna inizia mesi prima dell’evento, durante una visita della sovrana alla sede di Apramp. Proprio in quella occasione, Letizia vide la giacca che poi avrebbe scelto per la cerimonia, un gesto che non solo evidenzia il suo sostegno continuo all’organizzazione ma anche la sua attenzione verso una moda etica e sostenibile. Abbinata a pantaloni neri dal taglio dritto e a un paio di slingback in vernice nera di Massimo Dutti, completati da orecchini a goccia firmati Pdpaola, il look complessivo di Letizia non era solo impeccabile sotto il profilo estetico, ma anche ricco di significato.

Fonte: Getty Images

Fonte: Getty Images

Dietro lo stile di Letizia di Spagna: il team che fa la differenza

Letizia di Spagna, consorte di Felipe VI, è universalmente riconosciuta come una delle icone di stile più influenti e ammirate sul panorama mondiale. Tuttavia, dietro l’eleganza e il fascino che caratterizzano ogni sua apparizione pubblica, si celano il talento e la professionalità di tre figure chiave che lavorano incessantemente dietro le quinte: una personal stylist, una hair stylist e una make-up artist. Queste professioniste, pur agendo con discrezione, giocano un ruolo fondamentale nell’elaborazione dell’immagine pubblica della regina, contribuendo a definire e a mantenere alto il suo prestigio nel campo della moda e oltre.

Alla corte della Zarzuela, tre donne spiccano per il loro contributo decisivo alla cura dell’immagine di Letizia di Spagna: Eva Fernández, Natalia Belda e Luz Valero. Questo trio dinamico si occupa rispettivamente dello styling, dell’hairstyling e del make-up, unendo le loro competenze per creare look che non solo esaltano la bellezza e l’eleganza naturale di Letizia, ma che trasmettono anche messaggi e valori coerenti con il suo ruolo di regina.

Nonostante i loro nomi possano non essere familiari al grande pubblico internazionale, in Spagna sono considerate tra le figure professionali più influenti e potenti, grazie al loro impatto sull’immagine di una delle donne più ammirate e seguite del Paese.