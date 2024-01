Letizia di Spagna, look vintage triste che fa rabbrividire anche lei

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha scelto un look fin troppo sobrio e spento, da sembrare triste, per andare all’appuntamento con l’Associazione spagnola contro il cancro dove sono stati presentati i progetti 2024. Se i singoli capi sono interessanti, come la giacca loden ispirata agli anni Ottanta, è l’insieme a far rabbrividire. Anche la stessa Regina che sembra tremare dal freddo (ergo la giacca non scalda).

Letizia di Spagna sembra aver scelto lo stile minimal quest’anno, almeno a giudicare dai suoi primi look. Ma se il blazer in tweed aveva una sua personalità e soprattutto veicolava un messaggio importante, la mise grigiastra che ha scelto per parlare dei progetti contro il cancro è piuttosto deludente. A sbagliare è l’accostamento degli abiti, così banale e spento, da deludere.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, giacca tirolese vintage

Donna Letizia indossa una giacca ispirata ai loden austriaci, dal taglio un po’ vintage, in lana merino grigio antracite scuro, con finiture nere e grandi bottoni, firmata Frambuâ, brand spagnolo che è entrato per la prima volta nell’armadio della Reina.

Questo tipo di capospalla pare andasse particolarmente di moda in Spagna negli anni Ottanta, come riporta il magazine Vanitatis. Ma è la prima volta che la Regina ne indossa uno. Tra l’altro non sembra tenerle molto caldo, visto che pare rabbrividire per le basse temperature.

Letizia di Spagna, il look triste

La giacca le cade a pennello e le sta molto bene, il vero problema, come già sottolineato, è l’insieme che finisce per essere al quanto scontato e spento. Sotto il loden, Letizia indossa una camicia bianca classica, firmata Hugo Boss, che abbina a un paio di pantaloni neri a sigaretta. Mentre ai piedi sceglie delle décolleté nere con tacco midi, di PINKCHIC Guagua. Infine, come borsa sceglie il modello Rosario, del brand basco Mauska, nera con chiusura a zip. L’accessorio è riciclato ed è stato indossato per la prima volta nel 2021.

Fonte: Getty Images

Un outfit sicuramente da working girl che potremmo definire tanto impeccabile, quanto scontato. Tra l’altro il grigio, per quanto scuro, è un colore che alla Reina propria non dona, quasi tutte le volte che lo indossa, la invecchia.

Letizia di Spagna, gli orecchini omaggio a Mary di Danimarca

Passando ai gioielli, degni di nota sono gli orecchini. A forma di goccia dorata, sono del brand spagnolo P de Paola e costano 89 euro. un bijoux molto grazio che la Reina ha indossato per la prima volta durante il suo viaggio a Copenaghen, lo scorso anno. Dunque, la scelto di riproporli proprio ora sembra quasi un omaggio a Mary di Danimarca che è appena diventata Regina consorte.