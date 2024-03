Fonte: IPA Letizia di Spagna

La Regina Letizia ha una migliore amica, e il suo nome è Sonsoles Ónega. Non è un’amicizia qualsiasi, ma è un legame profondo, fatto di rispetto e lealtà, che va avanti da ben 25 anni. Il segreto? Nonostante la vita della Reina sia cambiata profondamente dopo le nozze con Felipe di Spagna, Sonsoles Ónega è rimasta il suo punto di riferimento: si sono conosciute nella redazione CNN+.

L’amicizia di lunga data della Regina Letizia di Spagna e Sonsoles Ónega

Essere la migliore amica di Letizia di Spagna comporta ovviamente una serie di domande a cui rispondere ogni volta che si esce di casa. Proprio così: se ti chiami Sonsoles Ónega e conosci la Reina da 25 anni, probabilmente prima o poi ti ritrovi a doverne parlare pubblicamente. Spesso le è stato chiesto: “È facile essere amico della Regina o è complicato?”. Eppure, la Ónega ne ha sempre parlato con grande trasparenza e sincerità, ammettendo che, in realtà, non è mai cambiato nulla tra loro da quando si sono incontrate in redazione.

“Letizia non è cambiata molto dopo il matrimonio con Felipe. Così come non è cambiato il nostro rapporto, il modo in cui ci relazioniamo”. Unite nel lavoro e dopo nell’amicizia, Sonsoles Ónega è sempre stata presente nei momenti più importanti di Letizia: è stata presente al matrimonio degli allora Principi delle Asturie, che si è tenuto il 22 maggio 2004 a Madrid. E quattro anni dopo, nel 2008, Letizia e Felipe hanno assistito alle nozze di Sonsoles e dell’avvocato Carlos Pardo, a Santiago de Compostela. Il matrimonio è finito nel 2020, e l’ex coppia ha avuto due figli.

C’è da dire che Sonsoles Ónega ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla Reina, e non si è mai sbilanciata sulla loro relazione: ben poche le confessioni della migliore amica, dunque, e probabilmente è per questo motivo che tra loro non è mai cambiato niente. Oltre a Sonsoles, la Reina ha altre due migliori amiche: Mar Peiteado e Almudena Bermejo Sánchez. Cosa hanno in comune le quattro donne? Ovviamente, la passione per il giornalismo, dal momento in cui, prima di sposare Felipe, Letizia ha lavorato a lungo come giornalista. Nonostante le frequenti domande sul legame, nessuna delle sue migliori amiche l’ha mai “tradita”: i dettagli rimangono privati.

Chi è Sonsoles Ónega

Giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice, Sonsoles Ónega Salcedo è nata a Madrid il 30 novembre 1977, ed è figlia del giornalista Fernando Ónega e di Marisol Salcedo e sorella di Cristina Ónega. Si è laureata in giornalismo all’Università CEU San Pablo. Dopo la laurea e la specializzazione in media audiovisivi, ha iniziato sin da subito a lavorare presso la CNN+: nel 2008, è entrata nei servizi di informazione di Telecinco, e qui ha lavorato per 10 anni. Dal 2018 al 2022, invece, ha condotto il programma Ya es mediodía ed è stata anche analista politica nel programma radiofonico La tarde de COPE. Nel 2004 ha pubblicato il romanzo breve Calle Habana, angolo Obispo, e il suo romanzo di maggior successo è stato After Love, pubblicato nel 2017 e ambientato nella Spagna della Seconda Repubblica.