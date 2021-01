Letizia di Spagna e le sue tre migliori amiche: chi sono le uniche persone di cui si fida

editato in: da

Anche una Regina ha bisogno di qualcuno con cui confidarsi, di quelle persone fidate con cui parlare proprio di tutto, lontano dalla corte. Letizia di Spagna ha tre migliori amiche di cui si fida ciecamente, tre donne che ha conosciuto ai tempi in cui faceva la giornalista e che rappresentano per lei degli imprescindibili punti di riferimento.

Del resto la splendida Letizia sin dal suo arrivo in Zarzuela nel lontano 2003 ha dovuto fare i conti con una realtà non sempre rose e fiori. Il suo arrivo ha sconvolto gli equilibri della Famiglia Reale e farsi accettare non è stato per nulla semplice. Ancora oggi non mancano gli attriti e non sono mancati gli episodi in cui Letizia ha dovuto scontrarsi con la Regina Sofia in persona, oltre che con l’astio malcelato di altri Reali. Basti pensare alla Principessa Marie-Chantal di Grecia, che non ha mai nascosto di non nutrire particolare simpatia per la moglie di Felipe VI. Accusandola, tra l’altro, di aver allontanato il Re dal cugino Paolo di Grecia, al quale era molto legato.

Lontano da quel “vissero felici e contenti” che chiunque si aspetterebbe, Letizia ha dovuto contare unicamente sulle sue forze per superare screzi e situazioni per nulla piacevoli in famiglia. Ma per farlo ha potuto e può ancora contare su Sonsoles Ónega, Mar Peiteado e Almudena Bermejo Sánchez, le sue tre amiche del cuore nonché le uniche persone che frequenta al di fuori dei Palazzi. Le donne con Letizia la passione per il giornalismo, quello che prima di conoscere Felipe era il mestiere della Regina. E continuano a lavorare in questo settore.

Sonsoles Ónega è un’amatissima conduttrice di Telecinco. Ha conosciuto Letizia quando entrambe lavoravano per CNN+e da allora sono inseparabili. Al punto che non solo la Ónega è stata invitata alle Nozze Reali di Letizia e Felipe VI, ma anche il Re e la Regina di Spagna hanno partecipato al suo matrimonio di Sonsoles a Santiago de Compostela pochi anni dopo. Letizia è stata al fianco di Sonsoles anche nel momento più difficile e turbolento della sua vita, quando si è separata dall’ormai ex marito Carlos Pardo dopo una durissima battaglia legale.

La Ónega non parla mai di Letizia, né in pubblico né in privato e quando le chiedono della loro amicizia risponde sempre in modo evasivo. Ed è proprio questo che la rende speciale agli occhi di Letizia di Spagna che, da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale, ha allontanato molte persone da cui si è sentita tradita.

Per lo stesso motivo, proprio perché non ha mai cercato di sfruttare la loro amicizia a proprio vantaggio, anche Mar Peiteado è ancora oggi una delle migliori amiche di Letizia. Anche lei è una giornalista ma, a differenza di Sonsoles, vive lontana dai riflettori. Letizia e Mar si conoscono addirittura dai tempi in cui studiavano giornalismo all’Università di Madrid.

Attualmente la Peitado è si occupa di beauty e lavora come freelance in diverse riviste femminili. È una persona talmente riservata e discreta che quando è scoppiata la notizia della relazione di Letizia con l’allora Principe delle Asturie e il suo capo le ha chiesto qualcosa in merito, lei ha rifiutato categoricamente di rivelare qualsiasi retroscena. Mar è stata testimone delle nozze del Re e della Regina di Spagna e Letizia è la madrina di uno dei suoi tre figli.

L’ultima donna di questo formidabile trio è Almudena Bermejo, responsabile della Fundación Telefónica Space. Letizia ha conosciuto Almudena quando lavorava a CNN+, mentre l’amica si occupava come lei di news su Telemadrid. Tra una notizia e l’altra le due donne hanno stretto uno splendido rapporto di amicizia, tanto che Letizia ha partecipato (senza Felipe) al matrimonio dell’amica.