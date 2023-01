Marie Chantal di Grecia, chi è la rivale di Letizia pronta a prendersi la scena

Letizia di Spagna, Pasqua Militare con l’abito in pizzo che ha conservato per 10 anni

Se il 2023 sembrava iniziato sotto una buona stella per Letizia di Spagna, ha subito subito una battuta d’arresto. Infatti, il lutto che ha colpito l’intera Famiglia Reale, ovvero la scomparsa di Costantino di Grecia, porta con sé una grande novità: suo figlio Paolo tornerà a vivere nella capitale greca, assieme a sua moglie, Marie Chantal, pronta a riprendersi la scena, e a rubarla alla sua nemica di sempre, Letizia. Ma una foto sembra svelare la pace tra le due. Sarà vero, o era solo una tregua?

Chi è Marie Chantal di Grecia e Danimarca

Classe 1968, Marie Chantal di Grecia e Danimarca non è una principessa come tutte le altre: il suo è un regno che non esiste più, quindi ha un titolo sono onorifico, ma non si perde d’animo. La consorte del Principe Paolo, legittimo erede al trono ormai dismesso di Grecia (dopo l’abolizione della Monarchia, avvenuta con un referendum nel 1974), è un’autrice di libri per bambini, una illustratrice e, persino, una designer di abbigliamento.

Nata a Londra, cresciuta a Hong Kong, ha studiato in Svizzera, a Parigi e a New York: Marie Chantal è una cittadina del mondo. Nel 1995 ha sposato Paolo di Grecia, dal quale ha avuto ben cinque figli: Maria Olimpia, Constantino Alessio, Achille Andrea, Odisseo Kimon e Aristide Stavro.

Fonte: Getty Images

Sarà pur vero che la coppia non salirà mai al trono, ma dopo la scomparsa di Costantino II, i due hanno deciso di lasciare le due case di New York e Londra, almeno per il momento, per cercarne una a Atene, e stare più vicino alla madre di lui, Anna Maria di Danimarca, ormai vedova e sola.

Questo, potrebbe significare anche un ritorno sulla scena pubblica europea, visto il grande interesse dei media in queste settimane per Paolo e Marie Chantal, che portano una ventata di freschezza tra le teste coronate del Vecchio Continente.

Lo screzio tra Letizia e Marie Chantal: cosa è successo davvero

Kate Middleton e Charlene di Monaco potrebbero avere una nuova rivale, ma sarà Letizia di Spagna a sentire maggiormente il peso di questo ritorno sulla scena pubblica. Il perché è presto detto.

Paolo di Grecia e Felipe di Spagna sono cugini di primo grado: Costantino era il fratello della Regina Sofia, quindi, il legame tra le due famiglie è sempre stato strettissimo. Ma, nel 2018, un avvenimento increscioso, portò a una spaccatura tra Letizia e Marie Chantal.

Certamente vi ricorderete il momento più imbarazzante per la Regina di Spagna che, davanti a una folla di fotografi, si mise a mo’ di barriera per impedire che sua suocera fosse fotografata sottobraccio con le sue figlie, Leonor e Sofia. Il risultato fu una catastrofe mediatica, con Letizia (giustamente) accusata da tutti i media del mondo, per la sua azione a dir poco riprovevole. Non solo, per molto tempo i rapporti con Felipe si fecero difficili, e si parlò di una crisi.

A buttare benzina sul fuoco ci pensò proprio la cugina acquisita, Marie Chantal di Grecia che, prendendo le difese della zia, criticò aspramente Letizia via Twitter: “Nessuna nonna si merita quel trattamento, ha mostrato chi è davvero“.

Fonte: Getty Images

A quanto pare le due non si sono parlate per quasi undici anni, evitando di incontrarsi per tutto questo tempo. Sino al funerale di Costantino II dove, a sorpresa, sono state paparazzate sorridenti.

Qualcuno parla di pace fatta e di armonia ritrovata, altri di una tregua visto il momento doloroso per la famiglia. Ma resta il fatto che ora la Regina di Spagna ha una nuova rivale in fatto di moda, addirittura tra le mura di casa, anzi, di Palazzo.