Charlene di Monaco rompe il silenzio: la figlia segreta di Alberto e la crisi

Charlene di Monaco senza fede nuziale, la svolta della Principessa

Charlene di Monaco rompe il silenzio dopo le indiscrezioni sulla figlia segreta di Alberto e la presunta crisi con il principe. I reali monegaschi stanno vivendo un periodo tutt’altro che semplice, segnato dai gossip sull’esistenza di un altro erede di Alberto di Monaco che sino ad oggi sarebbe stato nascosto a tutti.

Come è noto il principe ha riconosciuto due figli – oltre ai gemelli Jacques e Gabriella, frutto del legame con Charlene Wittstock – frutto delle sue relazioni passate. Si tratta di Jazmin, nata nel 1992 e di Alexandre Coste, avuto nel 2003. Da tempo però si parla dell’esistenza di una figlia segreta, frutto di un brevissimo flirt di Alberto con una donna brasiliana che oggi vive in Italia e all’epoca del loro amore aveva 19 anni.

La donna nel 2004 avrebbe dato alla luce una bambina e ora avrebbe richiesto l’esame del DNA. L’udienza in tribunale dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi a Milano, a seguire la pratica l’avvocato Erich Grimaldi che avrebbe depositato anche una memoria in cui vengono ricostruiti i fatti. Un vero e proprio terremoto che, stando a quanto riporta il Daily Mail, avrebbe creato una profonda frattura fra Charlene e Alberto.

La Wittstock in questi giorni ha scelto, a sorpresa, di rilasciare un’intervista, rompendo il suo tradizionale muro del silenzio. Sulle pagine di Point du Vue la reale di Monaco non ha parlato direttamente dello scandalo che rischia di investire il marito, ma ha ribadito il suo amore per lui e la volontà di rimanergli accanto, qualsiasi cosa accada.

“Quando mio marito ha dei problemi ne parla con me – ha spiegato Charlene -. Gli dico spesso: “Qualunque cosa accada sono dalla tua parte al mille per cento. Ti starò accanto qualunque cosa tu faccia, nei momenti buoni e in quelli difficili”. Da sempre riservata e allergica ai gossip, l’ex nuotatrice e modella, ha risposto al giornalista che le ha chiesto se fosse davvero felice. “Ci sono tempi più o meno facili – ha specificato, lasciando intendere che, nonostante i problemi, non ha nessuna intenzione di arrendersi -, è così per tutti, ma sono felice come sono, soddisfatta, so di essere molto privilegiata”.