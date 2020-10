Jazmin Grimaldi: per il suo nuovo disco s’ispira a nonna Grace Kelly

editato in: da

Chi è Jazmin Grace Grimaldi, la bellissima nipote di Grace Kelly

Si chiama Jazmin Grace Grimaldi ed è la prima figlia di Alberto di Monaco, riconosciuta dal Principe solo nel 2006. Proprio come la nonna ha una spiccata vena artistica, che l’ha portata ad essere attrice e cantante.

Jazmin non ha mai conosciuto Grace Kelly, perché nel 1992, il suo anno di nascita, la madre di Alberto era scomparsa da dieci anni. Eppure tra le due sembra esserci una connessione speciale, che oggi sembra ancora più evidente.

La ragazza ha vissuto in California, a Palm Springs, con la madre Tamara Rotolo, che non le ha mai nascosto di avere origini “reali”. La figlia di Alberto è sempre rimasta lontana dai riflettori, fino al momento in cui il Principe di Monaco non ha riconosciuto la paternità: “Avevo 14 anni – ha raccontato la giovane Grimaldi – mi preparavo a entrare al liceo, quando i giornali hanno saputo che mio padre aveva una figlia, e che ero io. È un periodo difficile per qualsiasi adolescente, c’è voluto del tempo per abituarsi all’attenzione mediatica”.

Adesso i riflettori non sembrano essere più un problema per Jazmin, che ha rilasciato il suo ultimo singolo, dal titolo One day at a time, in collaborazione con il fidanzato Ian Mellencamp. La carriera musicale della Grimaldi è iniziata lo scorso anno, ma oggi sembra aver trovato la giusta ispirazione.

Nella copertina del singolo – mostrata sul suo profilo Instagram – Jazmine posa insieme al suo compagno in costume da bagno. L’omaggio alla nonna è chiarissimo: il bikini bianco scelto dalla Grimaldi con top incrociato e slip a vita alta è praticamente identico a quello indossato da Grace Kelly nel lontano 1955.

Gli scatti della madre di Alberto, all’epoca venticinquenne, erano state pubblicate sulla rivista Collier e sono state riproposte di recente (nello specifico nel novembre del 2019) su Paris Match.

Non è la prima volta che Jazmin rende omaggio alla nonna: di recente infatti la figlia di Alberto di Monaco ha deciso di recuperare le sue origini, immergendosi nella storia della Famiglia Reale, vivendo per un periodo nella residenza di Grace Kelly a Philadelphia.

Ma è la carriera artistica ad appassionarla: nel 2018 ha ottenuto un ruolo nella terza stagione della famosa serie tv prodotta da Amazon Prime, La fantastica signora Maisel, ed è anche il braccio destro del padre nella gestione della “Fondazione Principessa Grace”.