“Oggi è un altro giorno”, Ranieri di Monaco e il “matrimonio” con Marilyn Monroe

Fonte: IPA Ranieri di Monaco

A 100 anni dalla sua nascita Ranieri di Monaco viene ricordato nello studio di Oggi è un altro giorno, attraverso l’intervento di numerosi ospiti. Il suo ruolo di Principe, la storia d’amore con Grace Kelly e, soprattutto, un clamoroso retroscena su Marilyn Monroe, che sarebbe potuta diventare sua sposa prima di unirsi sentimentalmente all’attrice americana. In studio la giornalista Enrica Roddolo ha così raccontato quel matrimonio mancato, fortemente voluto da Onassis ma mai realizzato.

Ranieri di Monaco a 100 anni dalla nascita: l’amore per Grace Kelly

Ranieri di Monaco viene ricordato a Oggi è un altro giorno attraverso l’intervento in studio di numerosi ospiti. A 100 anni dalla sua nascita viene ripercorsa la vita del Principe, tutti i suoi segreti e soprattutto la chiacchierata storia d’amore con Grace Kelly. “Ranieri è stato una della persone più intelligenti – ha ammesso la giornalista Ilaria Grillini – Io l’ho vissuto perché andavo due volte al mese per la Rai, e mai nessuno che provasse a fargli un’intervista. Era un uomo che incuteva un timore pazzesco“.

Fondamentale nella sua vita fu l’arrivo di Grace Kelly, di cui si innamorò follemente e che divenne presto un’icona: “Lui ha sposato questa donna bellissima e, grazie a lei, sono arrivati tutti gli attori hollywoodiani che hanno portato tutto il glamour”. Anche l’ex attrice Maria Pia Ruspoli è intervenuta, decantando l’iconicità e la bellezza della ‘Principessa’: “Lei è stata un’icona di bellezza, glamour, internazionalità, è la donna copertina che ha fatto sognare tutto il mondo”.

Tuttavia, Grace Kelly dovette presto rinunciare alla sua libertà per indossare i vestiti di corte ed adattarsi ad una nuova vita: “Lei ha dovuto limitare molto la sua libertà, perché ha assunto il ruolo istituzionale di Principessa di Monaco. E le pesava. Tant’è vero che è stata automaticamente chiamata ‘la Principessa triste’. Ha dovuto mettere davanti a sé il Principato di Monaco, non più lei, che era la protagonista assoluta dei film. Ha dovuto mettere il Principato di Monaco al primo posto e stare un passo indietro al Principe”.

Il retroscena sul mancato matrimonio con Marilyn Monroe

Tuttavia, in studio, emerge anche un curioso retroscena sulla vita sentimentale di Ranieri di Monaco prima di conoscere ed innamorarsi di Grace Kelly. Al Principe, infatti, sarebbe stato consigliato di sposare un’altra illustre icona di quell’epoca: Marilyn Monroe. A confermarlo è la giornalista Enrica Roddolo: “Questa cosa è presumibilmente vera. Fu il periodo in cui l’armatore greco Onassis era di casa a Monaco, perché aveva deciso di investire nella Société des Bains de Mer, che ancora ora è la grande cassaforte turistica del regno. Le alterne fortune del principato facevano sì che in quel momento fosse utile un’iniezione finanziaria importante”.

Tuttavia il rapporto di collaborazione e di amicizia tra Onassis e Ranieri si interruppe. E, proprio in quel periodo, l’armatore greco provò ad organizzare il matrimonio tra il Principe e Marilyn: Arrivò poi negli anni ’60 un momento di grande scontro tra il Principe Ranieri e Onassis, che invece avevano iniziato un rapporto di collaborazione e di amicizia. E fu in quel periodo che Onassis provò a suggerire Marilyn Monroe“. Alla fine, però, il progetto non ebbe successo e naufragò sul nascere.